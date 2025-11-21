Cách làm thạch dừa đơn giản và gợi ý địa chỉ mua thạch dừa giá tốt

Một ly chè mát lạnh sẽ tròn vị hơn khi có những miếng thạch dừa trong veo, giòn dai vừa đủ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách làm thạch dừa an toàn và dễ thực hiện ngay tại bếp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo nơi mua thạch dừa uy tín nếu muốn có sẵn nguyên liệu chế biến nhanh hơn.

1. Cách làm thạch dừa tại nhà đơn giản

Thạch dừa (nata de coco) từ lâu đã trở thành món ăn vặt quen thuộc của người Việt và đặc biệt được yêu thích trong những ngày nắng nóng. Vị ngọt thanh nhẹ cùng độ giòn sật đặc trưng khiến thạch dừa không chỉ là món ăn vui miệng mà còn là nguyên liệu phổ biến trong nhiều thức uống như trà sữa, sinh tố, chè và sữa chua.

Đối với những ai muốn tự nấu tại nhà, cách làm thạch dừa cũng rất đơn giản. Ta chỉ cần chuẩn bị thạch dừa thô, đường phèn và lá dứa, rửa thạch nhiều lần để hết mùi chua, ngâm 6 - 8 tiếng rồi trụng qua nước sôi.

Cách làm thạch dừa rất đơn giản, thành phẩm làm ra lại còn dễ ứng dụng vào nước giải khát.

Sau đó nấu với đường phèn và lá dứa khoảng 20 phút, để nguội rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi thưởng thức, thạch cho ta hương vị ngọt nhẹ, giòn và thoang thoảng mùi lá dứa, rất thích hợp để ứng dụng vào món chè hay nước giải khát.

2. Giá trị dinh dưỡng của thạch dừa

Xét về giá trị dinh dưỡng, thạch dừa chứa ít calo (khoảng 60 - 70 calo cho mỗi khẩu phần), giàu chất xơ và gần như không chứa chất béo. Thành phần này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác đói và phù hợp với những ai đang kiểm soát cân nặng. Chính điều này khiến thạch dừa trở thành một lựa chọn ăn vặt lành mạnh cho nhiều người.

3. Nguồn gốc hình thành thạch dừa

Nguồn gốc của loại thạch này bắt đầu từ Philippines vào năm 1949, khi nhà hóa học Teódula Kalaw África tìm ra cách lên men nước dừa già bằng vi khuẩn Acetobacter xylinum để tạo nên lớp màng cellulose dày.

Lớp thạch ấy được rửa sạch, cắt nhỏ và chế biến thành món thạch dừa ngày nay. Ở Việt Nam, vùng Bến Tre - được mệnh danh là “xứ dừa” - là nơi sản xuất thạch dừa nhiều nhất, cung cấp nguyên liệu cho cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

4. GC Food: Thương hiệu tiên phong trong ngành thạch dừa Việt Nam

4.1 Vùng nguyên liệu uy tín và công nghệ chế biến hiện đại

Khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tự nhiên và an toàn ngày càng cao, câu hỏi “mua thạch dừa ở đâu đạt chuẩn?” trở thành mối quan tâm của nhiều người.

Trong số các doanh nghiệp hiện nay, GC Food được biết đến là đơn vị dẫn đầu ngành thạch dừa Việt Nam. Công ty sở hữu vùng nguyên liệu sạch tại Bến Tre và hệ thống nhà máy hiện đại đạt chuẩn quốc tế khi có đầy đủ các chứng nhận như FSSC 22000, HALAL, FDA, GACC.

Khi bạn muốn tìm mua thạch dừa bán sẵn ở đâu chất lượng đồng đều và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì hãy chọn GC Food.

Từ nguồn nước dừa già được chọn lọc, GC Food áp dụng công nghệ thanh trùng Pasteur để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ nguyên độ tươi giòn tự nhiên của thạch.

4.2 Quy trình sản xuất thạch dừa đạt chuẩn tại GC Food

Cách làm thạch dừa tại GC Food bao gồm 3 giai đoạn chính:

- Nuôi cấy và lên men: Nước dừa được thanh trùng và bổ sung vi khuẩn Acetobacter xylinum, tạo lớp thạch cellulose tự nhiên.

- Chế biến và tạo hình: Thạch được ngâm, rửa, cắt thành viên hoặc sợi, đảm bảo độ pH ổn định và giữ độ giòn.

- Đóng gói và thanh trùng: Thành phẩm được đóng túi hoặc chai, sau đó thanh trùng ở nhiệt độ phù hợp để kéo dài thời gian bảo quản mà không làm mất độ tươi ngon.

Giai đoạn 2 trong cách làm thạch dừa tại GC Food là công đoạn ngâm, rửa thạch.

4.3 Danh mục sản phẩm và thành tựu nổi bật

Ngoài dòng sản phẩm thạch dừa thô cho xuất khẩu (B2B), GC Food còn phát triển nhiều dòng thạch dừa bán lẻ (B2C) với các hương vị như dứa, đường đen hoặc nho.

Nhà máy Vinacoco rộng 11.000 m2 với hai dây chuyền hiện đại đã đưa ra thị trường hơn 15.000 tấn sản phẩm mỗi năm, xuất khẩu tới 27 quốc gia. Nhờ đó, GC Food vinh dự nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022 và Sao Vàng Đất Việt 2024.

Ngày nay, thạch dừa không chỉ là món ăn vặt gợi nhớ tuổi thơ mà còn là nguyên liệu được các doanh nghiệp F&B và người tiêu dùng ưa chuộng. Nhờ giữ vững chất lượng và uy tín thương hiệu, GC Food đã góp phần đưa giá trị dừa Việt vươn tầm thế giới và khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành thạch dừa.