In Ly Thành Tiến - Xưởng in tô giấy giá rẻ TPHCM uy tín, nhận in tô giấy số lượng ít theo yêu cầu

Tại TP. Hồ Chí Minh, In Ly Thành Tiến nổi bật là xưởng in tô giấy giá rẻ TPHCM uy tín, chuyên cung cấp giải pháp bao bì take-away đa dạng cho quán ăn, nhà hàng và các chuỗi F&B đang phát triển mạnh.

Với công nghệ in ấn tiên tiến và quy trình sản xuất linh hoạt, chúng tôi mang đến sản phẩm tô giấy tùy chỉnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời hỗ trợ in tô giấy số lượng ít để phù hợp với startup, quán nhỏ hoặc các chiến dịch thử nghiệm thị trường. Dù nhu cầu lớn hay nhỏ, In Ly Thành Tiến luôn đảm bảo giá cạnh tranh, chất lượng ổn định và thời gian giao hàng nhanh chóng, giúp thương hiệu bạn tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả và bền vững.

1. Giới thiệu về in ly Thành Tiến - Địa chỉ in tô giấy giá rẻ TPHCM đáng tin cậy

In Ly Thành Tiến là nhà xưởng chuyên in tô giấy giá rẻ tại TPHCM, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bao bì giấy dùng một lần. Đặt trụ sở tại 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, chúng tôi dễ dàng kết nối với khách hàng khắp các quận nội thành và khu vực lân cận. Xưởng sản xuất quy mô lớn được trang bị máy móc hiện đại, từ hệ thống in flexo đến offset đa màu, giúp kiểm soát toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Đội ngũ bao gồm các nhà thiết kế sáng tạo, kỹ sư in ấn chuyên sâu và nhân viên hỗ trợ khách hàng nhiệt tình, luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp tối ưu. Chúng tôi ưu tiên sử dụng giấy cao cấp đạt chuẩn an toàn thực phẩm, kết hợp lớp phủ PE chống thấm hiệu quả. Với hàng ngàn đơn hàng đã hoàn thành thành công, In Ly Thành Tiến cam kết mang đến sự hài lòng tuyệt đối, đặc biệt với dịch vụ in tô giấy số lượng ít mà vẫn giữ giá rẻ và chất lượng cao.

2. Đa dạng sản phẩm tô giấy tại in Ly Thành Tiến

2.1. Tô giấy Kraft nâu tự nhiên

Tô giấy kraft với tông màu nâu ấm áp, làm từ giấy tái chế cao cấp, phù hợp xu hướng bao bì xanh. Dung tích phổ biến từ 300ml đến 1300ml, lý tưởng cho các món nóng như hủ tiếu, cháo hoặc đồ ăn vặt. Sản phẩm chịu nhiệt tốt, chống dầu mỡ, dễ phân hủy sinh học. Đặc biệt hỗ trợ in tô giấy với logo đơn giản hoặc họa tiết dân dã, tạo sự gần gũi cho các quán ăn địa phương.

2.2. Tô giấy trắng sang trọng

Tô giấy trắng từ chất liệu ivory mịn, phủ lớp bảo vệ an toàn, mang vẻ ngoài tinh tế và hiện đại. Các kích thước linh hoạt từ 120ml đến 1300ml, hoàn hảo cho món lạnh như yogurt, poke bowl hoặc đồ ăn nhanh cao cấp. Bề mặt trắng sáng giúp màu in nổi bật, bền màu lâu dài. Đây là lựa chọn lý tưởng để in tô giấy giá rẻ TPHCM cho các thương hiệu chú trọng hình ảnh sạch sẽ, chuyên nghiệp.

2.3. Tô giấy in ấn hình ảnh. Logo theo yêu cầu

Chúng tôi chuyên in tô giấy tùy chỉnh với đầy đủ yếu tố thương hiệu: hình ảnh sản phẩm, thông tin liên hệ, mã khuyến mãi hoặc thiết kế theo mùa. Công nghệ in offset đa màu đảm bảo chi tiết sống động, mực in không độc hại. Điểm nổi bật là linh hoạt in tô giấy số lượng ít từ 1000 tô, phù hợp cho quán mới mở, sự kiện thử nghiệm hoặc đơn hàng bổ sung khẩn cấp, mà vẫn giữ mức giá rẻ cạnh tranh.

3. Lợi ích nổi bật khi chọn in tô giấy giá rẻ tại Thành Tiến

Khi hợp tác với In Ly Thành Tiến cho dịch vụ in tô giấy giá rẻ TPHCM, quý khách sẽ hưởng các ưu điểm sau:

Linh Hoạt Số Lượng: Hỗ trợ in tô giấy số lượng ít mà không phát sinh chi phí cao, giúp doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tiếp cận bao bì chuyên nghiệp.

Giá Rẻ Hấp Dẫn: Sản xuất trực tiếp tại xưởng, cắt giảm trung gian, giá gốc cạnh tranh kèm ưu đãi đặc biệt cho đơn tái đặt.

Chất Lượng Ổn Định: Nguyên liệu nhập khẩu, kiểm tra nghiêm ngặt, sản phẩm chịu lực tốt, không rò rỉ, phù hợp mọi loại món ăn take-away.

Thiết Kế Chuyên Sâu: Hỗ trợ thiết kế mẫu 3D miễn phí, chỉnh sửa linh hoạt để phù hợp ý tưởng thương hiệu.

Giao Hàng Nhanh: Thời gian hoàn thành ngắn, miễn phí vận chuyển khu vực TPHCM cho đơn hàng phù hợp, hỗ trợ toàn quốc.

Cam Kết Dịch Vụ: Tư vấn nhanh chóng, bảo hành sản phẩm, hoàn tiền nếu có lỗi từ phía xưởng.

4. Quy trình in tô giấy giá rẻ TPHCM chuyên nghiệp tại Thành Tiến

Quy trình in tô giấy giá rẻ TPHCM tại In Ly Thành Tiến được thiết kế đơn giản, minh bạch và nhanh chóng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao chỉ trong 3–7 ngày.

Tư vấn ban đầu : Liên hệ qua hotline 0386.398.257 – 092.982.3868 hoặc website https://inlythanhtien.com. Chúng tôi tư vấn chi tiết về loại tô, dung tích, số lượng (hỗ trợ in tô giấy số lượng ít), báo giá nhanh trong 30 phút. Thiết kế & duyệt mẫu : Thiết kế 3D miễn phí dựa trên ý tưởng khách hàng, gửi mẫu xem trước và chỉnh sửa không giới hạn đến khi hài lòng. Sản xuất & in ấn : Áp dụng công nghệ offset hiện đại, sử dụng giấy cao cấp và mực an toàn thực phẩm để đảm bảo màu sắc sắc nét, sản phẩm bền đẹp. Kiểm định chất lượng : Kiểm tra nghiêm ngặt độ chống thấm, độ bám mực và vệ sinh trước khi đóng gói cẩn thận. Giao hàng & hậu mãi : Giao tận nơi nhanh chóng (miễn phí nội thành TPHCM với đơn lớn), hỗ trợ đổi trả miễn phí nếu có lỗi.

5. Thông tin liên hệ in tô giấy giá rẻ tại in ly Thành Tiến

Hãy liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết và tư vấn miễn phí cho dịch vụ in tô giấy giá rẻ TPHCM, đặc biệt in tô giấy số lượng ít!

CÔNG TY IN LY THÀNH TIẾN

Địa chỉ: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0386.398.257 – 092.982.3868

Website: https://inlythanhtien.com

Email: info@inthanhtien.com

Fanpage: Công ty In Ly Thành Tiến

Chọn In Ly Thành Tiến để sở hữu tô giấy chất lượng, giá rẻ và thương hiệu được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết!