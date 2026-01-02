Thế Giới Tô Giấy - Xưởng sản xuất, in tô giấy đựng thực phẩm giá rẻ tại TPHCM

Tô giấy nhờ khả năng phân hủy sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiện lợi cho take away. Theo xu hướng xanh toàn cầu và các quy định hạn chế nhựa dùng một lần tại Việt Nam, các quán ăn, nhà hàng tại TPHCM ngày càng ưu tiên tô giấy để đáp ứng nhu cầu khách hàng ý thức về môi trường và sức khỏe.

Tại đây, Công Ty Thế Giới Tô Giấy là xưởng sản xuất và in tô giấy đựng thực phẩm giá rẻ tại TPHCM, chuyên cung cấp các dòng tô giấy đa dạng dung tích, chất liệu an toàn, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.

I. Giới thiệu chung về Thế Giới Tô Giấy

Thế Giới Tô Giấy là xưởng sản xuất tô giấy trực tiếp tại TPHCM, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Công ty tập trung sản xuất hai dòng chính là tô giấy kraft nâu tự nhiên thân thiện với môi trường và tô giấy trắng tinh khiết, phù hợp phục vụ đa dạng nhu cầu từ các quán ăn vỉa hè nhỏ lẻ đến chuỗi nhà hàng lớn, quán cà phê hay các dịch vụ giao đồ ăn online.

Với cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng, mọi sản phẩm của Thế Giới Tô Giấy đều đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), được làm từ bột giấy nguyên chất 100%, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nóng lẫn lạnh.

Bên cạnh đó, nhà xưởng sở hữu công nghệ in ấn hiện đại giúp màu sắc luôn sắc nét, bền đẹp theo thời gian, đồng thời hỗ trợ in logo thương hiệu theo yêu cầu riêng biệt để nâng tầm hình ảnh cho quý khách.

Đặc biệt, vì là xưởng sản xuất trực tiếp không qua bất kỳ trung gian nào, chúng tôi luôn mang đến giá gốc tốt nhất, cạnh tranh cao, linh hoạt hỗ trợ cả đơn hàng số lượng lớn lẫn số lượng nhỏ, giúp đối tác dễ dàng tối ưu chi phí mà vẫn sở hữu sản phẩm chất lượng vượt trội.

II. Thế Giới Tô Giấy – Xưởng sản xuất tô giấy trực tiếp tại TPHCM

1. Quy mô xưởng & năng lực sản xuất

Thế Giới Tô Giấy tự hào sở hữu xưởng sản xuất quy mô lớn ngay tại TPHCM với dây chuyền máy móc hiện đại được đầu tư đồng bộ từ các nhà cung cấp uy tín quốc tế.

Hệ thống máy móc nhập khẩu đạt chuẩn tự động hóa cao, từ khâu cắt giấy, tạo hình tô, tráng PE chống thấm đến kiểm tra chất lượng tự động, giúp đảm bảo mọi sản phẩm đều đồng đều về kích thước, độ dày và độ bền, duy trì chất lượng ổn định ở mức cao nhất dù sản xuất ở quy mô lớn.

Với năng lực sản xuất mạnh mẽ đạt hàng triệu sản phẩm mỗi tháng, chúng tôi dễ dàng đáp ứng mọi đơn hàng từ số lượng nhỏ lẻ dành cho quán ăn mới mở đến đơn hàng lớn hàng trăm nghìn cái cho các chuỗi nhà hàng, siêu thị hay đối tác phân phối.

Đồng thời, hệ thống kho bãi rộng rãi kết hợp đội xe vận chuyển chuyên nghiệp giúp việc giao hàng trở nên nhanh chóng, chỉ trong ngày với khu vực nội thành TPHCM và 1-2 ngày đối với các tỉnh lân cận.

2. Ưu điểm khi đặt hàng trực tiếp tại xưởng

Việc đặt hàng tô giấy trực tiếp tại xưởng sản xuất của Thế Giới Tô Giấy mang lại rất nhiều lợi ích vượt trội cho khách hàng trong ngành F&B. Trước hết, quý khách sẽ nhận được giá gốc không qua trung gian, giúp tiết kiệm đáng kể từ 20-30% chi phí so với việc mua lẻ qua các nhà phân phối hoặc đại lý, từ đó tối ưu hóa ngân sách mà vẫn đảm bảo số lượng lớn và chất lượng ổn định.

Tiếp theo, khách hàng hoàn toàn chủ động về tiến độ sản xuất và kiểm soát chất lượng, có thể trực tiếp theo dõi toàn bộ quy trình từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, đảm bảo mọi sản phẩm đều đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Cuối cùng, công ty mang đến sự linh hoạt tối đa theo yêu cầu của khách hàng, từ việc tùy chỉnh kích thước tô giấy, thiết kế in ấn logo hay họa tiết riêng biệt, đến việc đáp ứng linh hoạt mọi mức số lượng.

III. Các loại tô giấy đựng thực phẩm phổ biến tại Thế Giới Tô Giấy

Thế Giới Tô Giấy là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm tô giấy đựng thực phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh và thân thiện với môi trường tại TP.HCM. Với đa dạng mẫu mã, tất cả sản phẩm đều được tráng lớp PE chống thấm nước và dầu mỡ hiệu quả, chịu nhiệt tốt lên đến 100-120°C, đạt chuẩn tiếp xúc thực phẩm trực tiếp.

- Tô giấy kraft nâu : Chất liệu giấy kraft tự nhiên, màu nâu mộc mạc, độ bền cao, chịu lực tốt, dễ phân hủy sinh học. Dung tích phổ biến: 500ml, 750ml, 1000ml, 1200ml. Lý tưởng cho các món nóng có nước như phở, bún bò, hủ tiếu, cháo, cơm tấm mang đi.

- Tô giấy trắng (chất liệu PO hoặc cupstock): Màu trắng sáng sạch sẽ, bề mặt mịn dễ in logo sắc nét, mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp. Dung tích từ 350ml đến 1000ml, phù hợp đựng salad trộn, kem tươi, chè, sữa chua, bánh ngọt hoặc món lạnh.

Tô giấy kèm nắp : Đi kèm nắp PP (chịu nhiệt cao) hoặc PET (trong suốt, chống sương mờ), đậy kín chắc chắn, chống tràn hiệu quả – hoàn hảo cho dịch vụ take away, giao hàng online, giữ nhiệt và giữ tươi lâu hơn.

- Các dung tích linh hoạt khác: Từ nhỏ như 250ml (dùng cho nước chấm, topping), 414ml, 510ml đến tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu từ quán ăn nhỏ đến nhà hàng lớn.

IV. Dịch vụ in tô giấy theo yêu cầu, in logo lên tô giấy

Thế Giới Tô Giấy tự hào là đơn vị chuyên sản xuất và in tô giấy theo yêu cầu tại TP.HCM, sử dụng công nghệ in offset và flexo hiện đại để mang đến sản phẩm sắc nét, bền màu và chuyên nghiệp.

In logo thương hiệu: Thiết kế mẫu hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ in từ 1-4 màu với độ bám mực cao, giúp logo nổi bật và lâu phai ngay cả khi tiếp xúc với thực phẩm nóng hoặc nước.

In họa tiết sẵn hoặc tùy chỉnh: Từ pattern đơn giản đến thiết kế độc quyền, tăng tính thẩm mỹ, giúp sản phẩm take away của quán trở nên nổi bật và dễ nhận diện trên các nền tảng giao hàng.

Số lượng linh hoạt: Nhận đơn từ 10.000 cái trở lên, thời gian sản xuất và giao hàng nhanh chóng chỉ trong 3-7 ngày, phù hợp với nhu cầu của quán ăn, chuỗi F&B.

Lợi ích nổi bật: Tô giấy in logo không chỉ tạo ấn tượng chuyên nghiệp với khách hàng mà còn là công cụ quảng bá thương hiệu hiệu quả trên thị trường delivery cạnh tranh, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường thay thế bao bì nhựa.

Liên hệ ngay Thế Giới Tô Giấy để được tư vấn miễn phí, báo giá cạnh tranh và hỗ trợ tận tình! Chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường, phục vụ đối tác F&B tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

