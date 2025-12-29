Thế Giới Ly Giấy – Xưởng in tô giấy giá rẻ TPHCM cho doanh nghiệp F&B

Khi tiêu dùng xanh trở thành xu hướng tất yếu, các sản phẩm bao bì giấy thân thiện với môi trường ngày càng được doanh nghiệp và người tiêu dùng ưu tiên sử dụng. Nắm bắt xu hướng này, Thế Giới Ly Giấy liên tục đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất, mang đến các giải pháp bao bì giấy dùng một lần an toàn – tiện lợi – hướng đến bền vững.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, với mạng lưới phân phối trải dài từ TP.HCM, Hà Nội đến nhiều tỉnh thành, Thế Giới Ly Giấy đang từng bước đưa giải pháp bao bì xanh đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp F&B, đồng hành xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại và thân thiện với môi trường cho Việt Nam.

Giới thiệu về Thế Giới Ly Giấy

Thế Giới Ly Giấy là doanh nghiệp chuyên sản xuất và in ấn ly giấy, bao bì giấy dùng một lần phục vụ cho doanh nghiệp F&B trên toàn quốc. Với định hướng phát triển bền vững, Thế Giới Ly Giấy tập trung cung cấp các sản phẩm giấy thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng đồng thời yêu cầu sử dụng thực tế và xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp cho khách hàng.

Sở hữu xưởng sản xuất trực tiếp cùng quy trình khép kín từ in ấn đến gia công thành phẩm, Thế Giới Ly Giấy chủ động kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và tiến độ sản xuất. Bên cạnh danh mục sản phẩm đa dạng như ly giấy nóng, ly giấy lạnh, tô giấy, nắp ly và phụ kiện đồng bộ, Thế Giới Ly Giấy còn nhận in logo thiết kế theo yêu cầu, trở thành đối tác bao bì đáng tin cậy, đồng hành lâu dài cùng các doanh nghiệp F&B tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thế Giới Ly Giấy - Xưởng sản xuất tô giấy dùng 1 lần tại TP.HCM

Các sản phẩm in tô giấy chính và quy mô xưởng sản xuất của Thế Giới Ly Giấy

Thế Giới Ly Giấy chuyên sản xuất và in ấn tô giấy dùng một lần phục vụ cho các doanh nghiệp F&B, chuỗi quán ăn, nhà hàng và dịch vụ giao đồ ăn. Các dòng sản phẩm in tô giấy chủ lực bao gồm: tô giấy đựng bún – phở – cháo – súp, tô giấy đựng cơm – mì – món nóng, tô giấy nhiều dung tích từ nhỏ đến lớn, tô giấy tráng PE chống thấm và tô giấy in logo – thiết kế theo yêu cầu, đảm bảo tính đồng bộ và nhận diện thương hiệu.

Đa dạng kích thước tô giấy cho doanh nghiệp của bạn

Về quy mô, xưởng sản xuất của Thế Giới Ly Giấy được đầu tư hệ thống máy in, máy cắt bế và máy định hình tô giấy hiện đại, vận hành theo quy trình khép kín. Nhờ chủ động sản xuất trực tiếp tại xưởng, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng thành phẩm, đáp ứng tốt các đơn hàng số lượng lớn, tiến độ nhanh và giá thành cạnh tranh, trở thành đối tác bao bì giấy đáng tin cậy cho nhiều doanh nghiệp F&B trên toàn quốc.

Vì sao doanh nghiệp F&B ưu tiên in tô giấy giá rẻ TPHCM tại Thế Giới Ly Giấy

Doanh nghiệp F&B ngày càng ưu tiên lựa chọn Thế Giới Ly Giấy khi có nhu cầu in tô giấy giá rẻ TPHCM nhờ lợi thế xưởng sản xuất trực tiếp, giúp tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng ổn định. Việc chủ động toàn bộ quy trình từ chọn nguyên liệu, in ấn, cắt bế đến định hình tô giấy giúp hạn chế trung gian, rút ngắn thời gian sản xuất và đáp ứng linh hoạt các đơn hàng từ nhỏ đến số lượng lớn.

Bên cạnh giá thành cạnh tranh, Thế Giới Ly Giấy còn được đánh giá cao ở khả năng in tô giấy số lượng ít theo yêu cầu, màu sắc rõ nét, độ bám mực tốt, phù hợp với các sản phẩm đựng món nóng, món nước và đồ mang đi. Quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, tiến độ giao hàng đúng hẹn cùng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp giúp Thế Giới Ly Giấy trở thành đối tác in tô giấy đáng tin cậy, đồng hành lâu dài cùng các doanh nghiệp F&B tại TPHCM và trên toàn quốc.

Lý do doanh nghiệp F&B lựa chọn Thế Giới Ly Giấy để in tô giấy giá rẻ TPHCM

Quy trình và các bước đặt hàng đơn giản tại Thế Giới Ly Giấy

Để giúp doanh nghiệp F&B dễ dàng đặt in ly giấy, tô giấy nhanh chóng và hiệu quả, Thế Giới Ly Giấy xây dựng quy trình làm việc rõ ràng, tối giản nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn.

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu & tư vấn Khách hàng cung cấp thông tin về loại sản phẩm (ly giấy, tô giấy), dung tích, số lượng, yêu cầu in ấn và thời gian giao hàng. Đội ngũ Thế Giới Ly Giấy sẽ tư vấn chất liệu, quy cách và giải pháp phù hợp nhằm tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Bước 2: Thiết kế & xác nhận mẫu in Thế Giới Ly Giấy hỗ trợ thiết kế hoặc chỉnh sửa file in theo bộ nhận diện thương hiệu của khách hàng. Mẫu in được gửi duyệt chi tiết về màu sắc, bố cục và thông tin trước khi tiến hành sản xuất.

Bước 3: Báo giá & ký xác nhận đơn hàng Sau khi thống nhất mẫu in và quy cách sản phẩm, Thế Giới Ly Giấy gửi báo giá minh bạch, rõ ràng. Đơn hàng được xác nhận để đưa vào kế hoạch sản xuất tại xưởng.

Bước 4: Sản xuất tại xưởng & kiểm soát chất lượng Sản phẩm được in ấn và gia công trực tiếp tại xưởng theo quy trình khép kín. Mỗi công đoạn đều được kiểm tra nhằm đảm bảo độ bền, khả năng chống thấm và chất lượng in ấn đồng đều.

Bước 5: Đóng gói & giao hàng Ly giấy, tô giấy được đóng gói cẩn thận, giao hàng đúng tiến độ tại TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc, sẵn sàng đưa vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp F&B.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: