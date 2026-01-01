Siêu thị, trung tâm thương mại đông kín khách trong dịp Tết Dương lịch 2026

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều gia đình ở Thanh Hóa đã lựa chọn đến các trung tâm thương mại, siêu thị để vui chơi, mua sắm tạo nên không khí rất sôi động. Ghi nhận tại nhiều đơn vị cho thấy sức tiêu thụ trong ngày nghỉ lễ đã tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Tại siêu thị Go! (phường Hạc Thành), các quầy hàng luôn đông kín khách, nhất là ở các khu vực hàng rau quả, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo Tết. Theo ước tính của đơn vị, trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, siêu thị đã đón khoảng 7.000 khách đến tham quan, mua sắm, tăng gấp đôi so với các ngày thường.

Trước đó, để chuẩn bị phục vụ dịp Tết, siêu thị đã làm việc với các doanh nghiệp cung ứng để đưa ra nhiều chương trình ưu đãi như giảm giá, khuyến mại tặng quà; chương trình giá sốc, mua nhiều tiết kiệm nhiều... nhằm kích cầu mua sắm.

Hàng nghìn khách đến siêu thị Go! để mua sắm hàng hóa.

Đến siêu thị tham quan mua sắm, chị Phạm Thị Lan Hương ở phường Nam Sầm Sơn cho biết: “Ngày đầu tiên của năm mới, gia đình cũng muốn đưa các con đến siêu thị để vừa vui chơi vừa mua sắm đồ Tết. Tôi thấy siêu thị rất đông vui, các mặt hàng bày bán đa dạng, đặc biệt có nhiều mặt hàng giảm giá phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của gia đình”.

Cũng đang tất bật lựa chọn các mặt hàng Tết, chị Lê Thị Hồng, ở phường Hạc Thành chia sẻ: "Nhân dịp nghỉ lễ cũng đang tranh thủ đi xem mua hàng chuẩn bị cho Tết. Dịp này thì tôi thấy các đơn vị có nhiều chương trình giảm giá sâu giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa với giá thành tốt".

Nhiều người dân tranh thủ lựa chọn mua sắm đồ.

Tại nhiều hệ thống siêu thị, đơn vị kinh doanh bán lẻ trong tỉnh, không khí vui chơi, mua sắm trong ngày đầu nghỉ lễ cũng khá sôi động, lượng tiêu thụ tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Dù sức tiêu thụ tăng cao nhưng các đơn vị đều chủ động dự trữ hàng từ trước. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã huy động nhân sự, bố trí thêm các quầy tính tiền, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm cho khách hàng nên thị trường hàng hóa tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Ông Đoàn Hoài Nam, Quản lý trung tâm bán lẻ Tramexco cho biết, lượng khách hàng mua sắm tại đơn vị đã tăng gấp đôi so với các ngày thường. Đơn vị cũng có nhiều chương trình khuyến mại như giảm giá, mua 1 tặng 1, free ship cho khách hàng để thúc đẩy doanh thu.

Hàng hóa Tết ngập tràn các quầy hàng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 226 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Với sức mua tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, nhiều đơn vị kinh doanh bán lẻ cho biết sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, kích cầu tiêu dùng với kỳ vọng doanh thu dịch vụ sẽ tăng mạnh trong năm 2026.

Thanh Thảo