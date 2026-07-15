Các Sơn đưa công nghệ số đến gần người dân

Từ những buổi “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, xã Các Sơn đang từng bước đưa công nghệ số đến gần người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ cơ sở.

Cán bộ xã Các Sơn trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên môi trường số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Không khí học tập, tìm hiểu công nghệ số diễn ra sôi nổi tại nhiều thôn trên địa bàn xã Các Sơn thời gian qua. Từ nhà văn hóa thôn đến các hộ gia đình, người dân được “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước như tạo tài khoản, đăng nhập hệ thống, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, cài đặt chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt... Thông qua hoạt động này, nhận thức của người dân về chuyển đổi số (CĐS) đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều người đã chủ động tìm hiểu, sử dụng dịch vụ trực tuyến, từng bước hình thành thói quen giao dịch trên môi trường số. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.

Tại thôn Anh Sơn, cán bộ xã và tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại cho người dân. Các buổi hỗ trợ được duy trì định kỳ, tạo điều kiện để người dân làm quen và sử dụng thành thạo các ứng dụng số. Ngoài ra, tổ công nghệ số cộng đồng của thôn còn đến tận hộ gia đình hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hành chính cho người yếu thế.

Ông Nguyễn Văn Thục, Trưởng thôn Anh Sơn, cho biết: “Hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công trực tuyến, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về CĐS, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Nhiều hộ dân trước đây còn e ngại, nay đã chủ động sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thanh toán hóa đơn hay giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến”.

Cùng với hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, xã Các Sơn cũng chú trọng xây dựng chính quyền số. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, hệ thống hạ tầng số được quan tâm đầu tư, từ mạng LAN, internet tốc độ cao đến máy tính, máy quét, ki-ốt tra cứu thông tin, màn hình nhận diện tại các quầy giao dịch... đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”...

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số cũng giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 2.987 hồ sơ; trong đó 1.480 hồ sơ được tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.507 hồ sơ được tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến một phần. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 90%; toàn bộ hồ sơ đều được số hóa trên hệ thống điện tử.

Công tác tuyên truyền về CĐS cũng được xã tổ chức tại các thôn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách, mà còn tập trung hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp người dân “hiểu đúng, làm được”. Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép vào các cuộc họp thôn và sinh hoạt của các đoàn thể, qua đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Điểm sáng trong CĐS tại xã Các Sơn là việc triển khai chi trả trợ cấp chính sách, bảo trợ xã hội qua tài khoản ngân hàng, không dùng tiền mặt. UBND xã phối hợp với các ngân hàng mở điểm tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản ngay tại các thôn. Đoàn thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân lớn tuổi thao tác trên điện thoại, cập nhật tài khoản, tra cứu thông tin nhận tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm đối tượng hưởng chế độ, chính sách đã đăng ký mở tài khoản, tiếp cận hình thức thanh toán hiện đại, minh bạch. Đến nay, 100% đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... được chi trả chế độ qua tài khoản ngân hàng.

Ông Tống Văn Tuấn, công chức văn hóa – xã hội, xã Các Sơn cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho UBND xã kiện toàn và nâng cao hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt. Xã cũng tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu thiết bị thông minh, nhằm giúp mọi người dân đều có thể thích ứng với môi trường số.

Với cách làm linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm, CĐS ở xã Các Sơn không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, mà đang từng bước trở thành công cụ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nền hành chính hiện đại ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Minh Khanh