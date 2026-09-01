Các nhà lãnh đạo Trung - Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU

Các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu ngày 31/8 kêu gọi cải cách và mở rộng Liên minh châu Âu (EU). Lời kêu gọi được đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 21 diễn ra ở Slovenia, trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và châu Âu phải đối mặt với nhiều sức ép về kinh tế, năng lượng và di cư.

Các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu ngày 31/8 kêu gọi cải cách và mở rộng Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Globaltimes.

Phát biểu tại một phiên thảo luận chung, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa, Thủ tướng Hungary Peter Magyar, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho rằng EU cần tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế, quản lý tốt hơn vấn đề di cư bất hợp pháp, đồng thời đẩy nhanh tiến trình mở rộng.

Thủ tướng Slovenia Janša cảnh báo, nếu EU không thúc đẩy mở rộng, các liên minh khác sẽ làm điều đó và châu Âu sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ông Janša cũng chỉ trích điều ông gọi là “quá trình chuyển đổi xanh mang tính áp đặt” của EU. Theo ông, các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của EU đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của khối và làm tăng sự phụ thuộc vào sản phẩm bên ngoài.

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa các nước trong khu vực. Ông đề xuất xây dựng các liên minh giữa những quốc gia thành viên có chung quan điểm về tăng cường năng lực cạnh tranh và nguồn tài chính cho chính sách gắn kết trong quá trình đàm phán ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Ông Babiš đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục Nhóm Visegrad gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Nhóm này từng suy yếu do những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, song đã được khởi động lại tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6/2026. Các nhà lãnh đạo sau đó nhất trí phối hợp về ngân sách EU, năng lượng, di cư, nông nghiệp và năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar cũng ủng hộ việc định hình lại hợp tác khu vực. Ảnh: EPA.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar cũng ủng hộ việc định hình lại hợp tác khu vực, cho rằng Trung Âu có thể trở thành “trung tâm của châu Âu”, song các nước trong khu vực cần chủ động hoàn thành phần việc của mình.

Thủ tướng Croatia Plenković nhận định vấn đề di cư, việc Anh rời EU (Brexit), đại dịch COVID-19 và các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đã làm thay đổi châu Âu. Ông cho rằng suy giảm dân số và cơ sở hạ tầng năng lượng là những thách thức chung mà các nước trong khu vực cần phối hợp giải quyết.

Với chủ đề “Sức mạnh định hình tương lai”, Diễn đàn Chiến lược Bled kéo dài 2 ngày sẽ tiếp tục vào ngày 1/9 theo giờ địa phương với các cuộc thảo luận về tương lai của châu Âu. Diễn đàn được khởi xướng từ năm 2006, do Bộ Ngoại giao và châu Âu của Slovenia phối hợp với Trung tâm Triển vọng châu Âu tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia đến từ Slovenia và nước ngoài.

Thanh Vân

Nguồn: Globaltimes, Euperspectives.