Các ngành sản xuất tăng tốc mùa cao điểm

Một năm ghi nhận nhiều sức ép cạnh tranh về chi phí, thị trường, song với nền tảng năng lực đã được khẳng định, nhiều ngành sản xuất chủ lực của Thanh Hóa vẫn duy trì được nhịp sản xuất ổn định. Bước vào những tháng cuối năm, các doanh nghiệp (DN) đang đồng loạt tăng tốc, tranh thủ mùa cao điểm để đẩy mạnh sản xuất, đồng thời chủ động mở rộng không gian tăng trưởng thông qua phát triển sản phẩm mới, thị trường mới.

Chế biến ngao nguyên con xuất khẩu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa (Khu Công nghiệp Lễ Môn).

Sôi động và rõ nét nhất là ngành dệt may, lĩnh vực có hơn 300 DN đang hoạt động. Nhờ linh hoạt cơ cấu sản phẩm, đa dạng thị trường, ngành may mặc đã sản xuất gần 766,4 triệu sản phẩm trong 10 tháng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 473,5 triệu sản phẩm, tăng 16,7% và vượt mục tiêu cả năm.

Công ty TNHH S&D Thanh Hóa (xã Triệu Sơn) trước đây chủ yếu sản xuất áo T-shirt và Hoodie xuất khẩu. Để có thêm nhiều cơ hội tiếp cận đơn hàng, trong năm 2025, DN đã sản xuất thêm hàng chục mã hàng mới như áo phông trẻ em, quần dệt thoi... để phù hợp thị hiếu ở các thị trường EU và châu Á. Ông Trần Khắc Tuấn, Trưởng Phòng Kế hoạch công ty, chia sẻ: "Sản lượng hàng hóa sản xuất năm nay dự kiến tăng 25 - 30% so với cùng kỳ. Cùng với đẩy mạnh hoàn thành các đơn hàng đã ký kết phục vụ mùa cao điểm cuối năm, DN vẫn đang tích cực tìm kiếm thị trường mới để bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động".

Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa Trịnh Xuân Lâm, kinh nghiệm vượt khó và khả năng thích ứng nhanh đã giúp nhiều DN trong ngành duy trì đà tăng trưởng, dù chịu tác động từ chính sách thuế quan mới của Mỹ và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường. “Nhiều đơn vị đã ký đơn hàng đến hết quý I/2026, thậm chí có DN ký đến tháng 6/2026. Chúng tôi kỳ vọng năm 2025 ngành sẽ tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ”, ông Lâm cho biết.

Cùng với dệt may, các ngành chế biến nông - lâm - thủy sản cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, nhất là nhóm các ngành hàng chế biến sâu. Theo Sở Công Thương, trong tháng 10, một số mặt hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh so với tháng trước như: Tinh bột sắn tăng 4%; thịt súc sản tăng 47,3%; dăm gỗ tăng 27,7%; chả cá surimi tăng 14,4%. Lũy kế 10 tháng ghi nhận tình hình khả quan khi các mặt hàng duy trì đà tăng tốt, điển hình như: Dưa chuột đóng hộp xuất khẩu đạt 1.686 tấn, tăng 5%; tinh bột sắn đạt 37.982 tấn, tăng 7,9%; thịt súc sản đạt 1.094 tấn, tăng 16,6%; chả cá surimi đạt 2.694 tấn, tăng 14,2%... Hiện toàn tỉnh có 40 DN xuất khẩu, mang lại kim ngạch 391 triệu USD trong 10 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa (Khu Công nghiệp Lễ Môn), hoạt động sản xuất dịp cuối năm diễn ra sôi động khi nguồn nguyên liệu cơ bản được bảo đảm. DN đặt mục tiêu xuất khẩu 16.000 tấn ngao nguyên con, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Theo bà Trịnh Thị Cúc, giám đốc điều hành công ty, dù thị trường thế giới còn nhiều biến động bởi dịch bệnh, xung đột và chính sách thương mại mới của Mỹ, DN vẫn duy trì ổn định đơn hàng nhờ hệ thống khách hàng truyền thống được xây dựng nhiều năm. Khó khăn lớn nhất năm nay là nguồn nguyên liệu trong nước bị gián đoạn do mưa bão, đẩy giá đầu vào tăng và ảnh hưởng đến chi phí, lợi nhuận. “Ngay khi có nguồn nguyên liệu, công ty đã tăng nhân lực sản xuất để kịp tiến độ giao hàng. Chúng tôi tiếp tục củng cố thị trường truyền thống tại EU, Mỹ và mở rộng sang các thị trường mới, hướng tới các phân khúc chất lượng cao để nâng sức cạnh tranh và giá trị gia tăng đầu ra sản phẩm”, bà Cúc cho biết.

Theo Sở Công Thương, 10 tháng năm nay, nhiều sản phẩm công nghiệp tiếp tục tăng trưởng tốt: Sắt thép tăng 27,9%; xi măng tăng 19,3%, đạt gần 18,7 triệu tấn; giày thể thao tăng 27%; quần áo may sẵn tăng 24,2%; P-xylen tăng 15,8%; sáp parafin tăng 10,6%; lưu huỳnh rắn tăng 9,3%... Đây là động lực quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,55%; riêng ngành chế biến - chế tạo tăng 17,32%, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột công nghiệp của tỉnh.

Đại diện Sở Công Thương cho biết, các DN công nghiệp hiện đang hoạt động với công suất cao hơn để đáp ứng tiến độ đơn hàng mùa cao điểm. Sở đang tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các DN lớn; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; chỉ đạo các đơn vị cung cấp điện điều tiết hợp lý, ưu tiên cấp điện cho các cơ sở sản xuất trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Cùng với đó, ngành công thương chú trọng theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm; đẩy mạnh kết nối, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ DN khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, hướng tới thành công trong mục tiêu giá trị gia tăng công nghiệp 18% và kim ngạch xuất khẩu 8 tỷ USD trong năm nay.

Bài và ảnh: Tùng Lâm