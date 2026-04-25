Các mốc thời gian quan trọng của kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 sẽ có nhiều điểm mới, vì vậy thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian quan trọng khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông 2025.

Dưới đây là các mốc thời gian cụ thể trong kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 theo Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Ngày 10/11/2025: Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc ban hành kế hoạch tuyển sinh; các sở Giáo dục và Đào tạo triển khai rà soát, cập nhật danh mục về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên.

Ngày 15/2/2026: Các cơ sở đào tạo hoàn thành công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Ngày 15/5/2026: Các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh; thử nghiệm tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Ngày 25/5/2026: Các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành thành lập Ban Chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh.

Ngày 30/5/2026: Các cơ sở đào tạo hoàn thành cập nhật thông tin của cơ sở đào tạo vào hệ thống.

Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, xác nhận nhập học

17 giờ ngày 6/6/2026: Hoàn thành rà soát kết quả điểm học tập cấp Trung học phổ thông (học bạ) trên hệ thống.

Từ ngày 17 đến 21/6/2026: Thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Trước ngày 30/6/2026: Các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương.

Từ 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Ngày 8/7/2026: Hoàn thành cung cấp ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật.

Từ ngày 15/7/2026 đến 17 giờ ngày 21/7/2026: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 4/8 đến 17 giờ ngày 10/8/2026: Các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý nguyện vọng trên hệ thống.

Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển, nhập học

Trước 17 giờ ngày 13/8/2026: Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 21/8/2026: Thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026: Các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2026

Trong dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo và tuyển sinh trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân có nhiều điểm mới. Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo và tuyển sinh trình độ cao đẳng giáo dục mầm non được thực hiện theo hướng tuyển chọn đúng người học, kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào.

Do đó, những nội dung, điều chỉnh của Quy chế từ nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, kiểm soát đầu vào toàn diện hơn nhằm bảo đảm các nguyên tắc công bằng, khách quan, minh bạch, giảm chi phí và tiết kiệm xã hội, giảm áp lực, gắn quyền lợi và trách nhiệm của thí sinh tham gia xét tuyển, tăng cường tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học và về tổng thể hướng tới sự ổn định và bền vững trong công tác tuyển sinh.

Dự thảo đề xuất, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp Trung học phổ thông (học bạ): tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Việc xét tuyển bằng kết quả học tập cấp Trung học phổ thông (học bạ Trung học phổ thông) đã tồn tại hơn 10 năm qua. Phương thức này luôn chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh trúng tuyển và thời gian qua phương thức xét tuyển này chủ yếu dựa trên kết quả học tập của học sinh ở lớp 12.

Dự thảo Quy chế hiện nay thực hiện đúng chủ trương đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh thông qua kết quả học tập đủ ba năm Trung học phổ thông.

Thêm vào đó, phương thức này bổ sung thêm điều kiện cần là học sinh phải đạt 16 điểm cho 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm môn Toán và môn Ngữ văn và một môn thi khác).

Điều này đảm bảo thí sinh không lơ là học tập năm lớp 12 vì thiết kế chương trình Trung học phổ thông thì kiến thức lớp 12 là kiến thức nền tảng quan trọng kết nối với khối kiến thức cơ bản của các ngành đào tạo bậc đại học.

Quy định này không chỉ giúp học sinh học tập nghiêm túc lớp 12, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp mà còn giúp thí sinh có hành trang vững chắc khi trúng tuyển và khả năng hoàn thành tốt chương trình đào tạo bậc đại học.

Mức điểm 16 cũng là mức điểm mà phần lớn thí sinh có thái độ và trách nhiệm sẽ đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp, bảo đảm nguồn tuyển đủ ngưỡng chất lượng cho các trường đại học tuyển sinh và xa hơn nữa là hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đạt chỉ số 260 sinh viên trên 1 vạn dân của một quốc gia phát triển theo lộ trình tiến tới năm 2030.

Qua kết quả thống kê hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy có khoảng gần 20 phương thức tuyển sinh được các trường đại học sử dụng thời gian qua.

Tuy nhiên, khoảng 90% thí sinh trúng tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển bằng kết quả học tập cấp Trung học phổ thông hoặc kết hợp đồng thời thi tuyển và xét tuyển học bạ.

Một số phương thức tuyển sinh nhiều năm có rất ít thí sinh sử dụng hoặc trúng tuyển nhưng lại gây khó khăn cho phụ huynh và thí sinh khi tìm hiểu về tuyển sinh đại học, làm lãng phí sức người, sức của.

Với mục tiêu đơn giản hóa phương thức tuyển sinh, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và để thí sinh, phụ huynh hiểu đúng, dễ tiếp cận đối với các phương thức tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng.

Với 5 phương thức xét tuyển (chưa bao gồm phương thức tuyển thẳng) đã bao gồm trên 95% thí sinh trúng tuyển thời gian qua; giảm số phương thức không chỉ có tác động lớn đến quá trình đơn giản hóa tuyển sinh mà còn tiết kiệm chi phí, minh bạch hóa và tạo sự công bằng hơn cho các thí sinh.

Nhiều điểm mới trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026

Ngày 15/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.

Một số nội dung điều chỉnh trong Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến và đánh giá tác động chính sách như sau:

Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 01 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp Trung học phổ thông (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp Trung học phổ thông của tối thiểu 03 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển), trong đó điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0-1,5; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0-1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cac-moc-thoi-gian-quan-trong-cua-ky-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2026-post1106976.vnp