Các đồng minh nghi ngờ tuyên bố Hormuz “ sạch bóng mìn” của Mỹ

Trái ngược với khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Hải quân Mỹ đã dọn sạch toàn bộ mìn tại Eo biển Hormuz, các đồng minh phương Tây lại đang đưa ra cảnh báo ngược lại. Theo đó, tuyến hàng hải huyết mạch này được cho là vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

Các đồng minh của Mỹ cảnh báo eo biển Hormuz có thể vẫn còn thủy lôi. Ảnh: Nationalinterest.

Theo các nguồn tin có được từ các quốc gia đồng minh của Mỹ, dù Mỹ có thể đã đạt được một số bước tiến nhất định trong việc dọn dẹp mìn tại Hormuz, các nỗ lực hiện tại vẫn chưa thể quét sạch hoàn toàn số lượng ước tính từ 80 đến 150 quả mìn do Iran rải trước đó. Công tác làm sạch eo biển đang trở nên vô cùng phức tạp. Nhiều quả mìn, kể cả những loại đã được xác định vị trí hoặc rải thành cụm, có nguy cơ cao đã bị dòng hải lưu cuốn trôi khỏi tọa độ ban đầu.

Trái lại, phía Mỹ kiên quyết bác bỏ nhận định này. Giới chức Mỹ khẳng định các số liệu trên đã lỗi thời. Trong một tuyên bố, Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) nhấn mạnh rằng: “Các tuyến hàng hải được quốc tế công nhận tại Eo biển Hormuz hiện đã sạch bóng mìn của Iran.”

Trong chương trình “The Glenn Beck Program”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng mạnh mẽ tuyên bố: “Mìn đã biến mất hoàn toàn. Chúng tôi đã xử lý xong tất cả.”

Động thái trấn an này được cho là nằm trong nỗ lực chung của chính quyền Mỹ nhằm bình ổn thị trường năng lượng, hướng tới mục tiêu kết thúc cuộc xung đột kéo dài sáu tháng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Về phần mình, Tehran vẫn duy trì thái độ cứng rắn và đe dọa tấn công bất kỳ phương tiện nào cố tình qua lại mà không có sự cho phép. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nhấn mạnh rằng chỉ có nước này mới nắm giữ bản đồ vị trí chính xác của số mìn, đồng thời tuyên bố các tàu rà mìn của Mỹ sẽ là “mục tiêu hoàn hảo cho lực lượng vũ trang Iran”.

Các đồng minh phương Tây của Mỹ hiện mong muốn Iran cho phép Oman đứng ra triển khai sứ mệnh này trong vùng biển Oman nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu thuyền.

Các tàu thả neo tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 10/8. Ảnh: Bloomberg.

Dù Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Oman Badr Albusaidi gần đây đã thảo luận về việc thiết lập một “hành lang hàng hải chung tạm thời” cùng dự án rà phá bom mìn, song công việc này vẫn đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhất là khi Iran được cho là đã rải các loại mìn mang tên Maham, dòng vũ khí cực khó phát hiện.

Các chuyên gia nhận định, để khôi phục hoàn toàn niềm tin cho các hãng tàu thương mại, quốc tế cần một chiến lược phối hợp đồng bộ giữa thiết bị dò tìm tinh vi cùng lực lượng bảo vệ trên không và trên biển.

Hiện tại, Anh và Pháp đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh quy mô lớn nhằm trấn an các chủ tàu ngay khi lệnh ngừng bắn chính thức đạt được và đi vào ổn định. Thay vì tổ chức một hội nghị quốc tế theo yêu cầu ban đầu của Mỹ, các chỉ huy quân sự hai bờ Đại Tây Dương dự kiến sẽ trực tiếp gặp gỡ để thống nhất phương án phối hợp rà soát an ninh trong thời gian tới.

Thúy Hà

Nguồn: The Japan Times