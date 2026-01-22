Các cơ sở sản xuất nem chua tất bật phục vụ thị trường cuối năm

Nhắc đến Thanh Hóa, nhiều người lại nhớ ngay đến đặc sản nem chua. Không chỉ xuất hiện quen thuộc trong những bữa cơm sum họp gia đình, nem chua ngày nay còn là món quà biếu tết được nhiều người lựa chọn bởi hương vị đặc trưng, tiện lợi và mang đậm bản sắc địa phương. Chính vì vậy, vào thời điểm giáp tết nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ nem chua trên thị trường Thanh Hóa lại tăng cao đột biến, khiến các cơ sở sản xuất phải tất bật tăng tốc để kịp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Cơ sở sản xuất nem chua Thanh Châu, xã Hoằng Châu tất bật sản xuất, bảo đảm cung ứng cho thị trường cuối năm.

Tại phường Đông Tiến, cơ sở sản xuất nem chua Thiên Ân những ngày này luôn sáng đèn từ sáng sớm đến tối muộn. Các công đoạn từ sơ chế nguyên liệu, trộn nem, gói nem đến bảo quản đều được thực hiện liên tục để đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo chị Hà Thị Nhung, chủ cơ sở nem chua Thiên Ân, nhu cầu mua nem chua của người dân vào dịp tết tăng đột biến, gấp 10 - 20 lần so với ngày thường, vì thế cơ sở phải tuyển thêm nhân công thời vụ. Nếu như ngày thường chỉ cần khoảng 10 lao động thì vào dịp cuối năm, số lượng lao động phải tăng lên từ 30 - 40 người. Không chỉ tăng nhân lực, thời gian làm việc cũng được kéo dài, thường xuyên tăng ca từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối để kịp tiến độ sản xuất.

Dịp tết cũng là thời điểm người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nhất là khi nem chua được mua làm quà biếu. Do đó, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được các cơ sở sản xuất đặt lên hàng đầu. Tại cơ sở nem chua Thiên Ân, việc đảm bảo chất lượng được thực hiện ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Chị Nhung cho biết thêm: “Vào dịp tết, cơ sở chúng tôi phải làm việc với các nhà cung cấp nguyên liệu như thịt lợn, lá chuối, các loại gia vị,... từ rất sớm. Đặc biệt là thịt lợn, chúng tôi phải lựa chọn những lò mổ, trang trại chăn nuôi uy tín, đảm bảo nguồn thịt sạch, thơm ngon để sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng”. Để làm ra những chiếc nem chua thơm ngon, đúng vị truyền thống, cơ sở nem chua Thiên Ân phải lựa chọn kỹ lưỡng từng nguyên liệu. Thịt lợn tươi, bì lợn giòn được trộn đều cùng thính gạo và các loại gia vị như tỏi, ớt, tiêu. Sau khi trộn, hỗn hợp được gói cẩn thận trong lá chuối tươi và đem ủ trong vài ngày để lên men tự nhiên. Khi nem chín tới, dậy mùi thơm đặc trưng, cơ sở mới xuất bán ra thị trường, trở thành món ăn hấp dẫn trong mâm cơm ngày tết của nhiều gia đình.

Tại xã Hoằng Châu, cơ sở nem chua Thanh Châu là một trong những địa chỉ quen thuộc của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Dịp cuối năm, không khí làm việc tại đây luôn nhộn nhịp, tất bật hơn hẳn so với ngày thường. Để kịp tiến độ sản xuất và giao hàng cho khách, cơ sở phải tuyển thêm lao động gói nem với số lượng gấp đôi ngày thường, lên tới khoảng 50 - 60 lao động. Đây là con số cần thiết để đáp ứng lượng đơn hàng tăng cao liên tục trong thời điểm cận tết. Không chỉ tăng nhân lực, cơ sở nem chua Thanh Châu còn phải chuẩn bị nguồn nguyên liệu từ rất sớm. Đặc thù của cơ sở là thường xuyên bán nem chua trên các sàn thương mại điện tử nên việc chủ động nguồn hàng càng được đặt lên hàng đầu. Nguyên liệu sản xuất nem chua phải được chuẩn bị, đặt hàng từ 2 - 3 tháng trước và được kiểm soát chặt chẽ hơn so với ngày thường nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Trước nhu cầu tăng cao, thậm chí, cơ sở còn phải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Ngoài việc duy trì thời gian và sản lượng cố định mỗi ngày, cơ sở còn dự trù phương án tạm ngừng nhận khách sỉ để ưu tiên phục vụ khách lẻ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. Đây được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh nguồn nhân lực và công suất sản xuất đều chịu áp lực lớn vào thời điểm cuối năm. Chia sẻ về áp lực sản xuất dịp tết, bà Cao Thị Thanh, chủ cơ sở nem chua Thanh Châu, cho biết: “Vào dịp tết, các đơn vị vận chuyển thường bị quá tải, trong khi đơn hàng khách đặt nem chua lại tăng cao đột biến. Vì vậy, tôi phải làm những video đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội để thông báo đến khách hàng về thời gian sản xuất và tiếp nhận đơn hàng, giúp khách chủ động hơn trong việc đặt mua. Như vậy sẽ tránh được tình trạng đơn hàng bị quá tải, cơ sở không sản xuất kịp hoặc khách hàng không kịp đặt hàng”.

Đối với những người làm nem chua, tết là mùa bận rộn nhất trong năm. Từ các cơ sở sản xuất lớn đến những hộ gia đình làm nem truyền thống, ai cũng tất bật từ sáng sớm đến tối muộn. Công việc tuy vất vả, cường độ cao, nhưng đổi lại là niềm vui khi sản phẩm của mình được người tiêu dùng đón nhận, góp phần mang đến hương vị tết đậm đà, ấm áp cho mỗi gia đình. Trong nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm, hình ảnh những chiếc nem chua được gói cẩn thận, xếp ngay ngắn chờ xuất bán không chỉ phản ánh sức hút bền bỉ của một món ăn truyền thống, mà còn cho thấy nỗ lực không ngừng của các cơ sở sản xuất trong việc giữ gìn chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nem chua Thanh Hóa, với hương vị đặc trưng và sự chăm chút trong từng công đoạn, sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là món đặc sản không thể thiếu mỗi dịp tết đến, xuân về.

Bài và ảnh: Phương Đỗ