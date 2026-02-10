Siết quản lý thức ăn đường phố, người vi phạm có thể phạt đến 3 triệu đồng

Ngày 10/2, Bộ Y tế thông tin trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bộ đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố siết quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố tại khu dân cư, lễ hội, điểm du lịch. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm thức ăn đường phố bị phạt từ 500 nghìn đến 3 triệu.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.

Theo đó, dù không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vẫn phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc. Người trực tiếp chế biến phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, lao phổi, tiêu chảy cấp trong thời gian kinh doanh.

Địa điểm bán phải cách biệt nguồn gây ô nhiễm; thức ăn được bày bán trên bàn, giá, kệ bảo đảm vệ sinh và mỹ quan đô thị. Dụng cụ ăn uống, bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải an toàn, không gây ô nhiễm hay thôi nhiễm; có biện pháp che chắn nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và bảo đảm đủ nước đạt quy chuẩn phục vụ chế biến.

Đặc biệt, Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu đối với nguyên liệu và phụ gia thực phẩm. Theo đó, nguyên liệu chế biến phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; phụ gia chỉ được sử dụng trong danh mục cho phép. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin để phục vụ truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.

Bộ Y tế cho biết các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. Cụ thể, mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng áp dụng với các lỗi như không có bàn kệ hợp vệ sinh, thức ăn không che đậy, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín.

Mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng áp dụng khi sử dụng dụng cụ, bao bì không bảo đảm an toàn; người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm; sử dụng nước không đạt chuẩn; dùng phụ gia thực phẩm không đúng quy định... Trường hợp sử dụng phụ gia sai quy định có thể bị buộc tiêu hủy thực phẩm.

Về trách nhiệm quản lý, ủy ban nhân dân các cấp được giao quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Trạm y tế xã, phường có nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm, tổ chức phòng ngừa ngộ độc và phối hợp xử lý khi có sự cố xảy ra.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh, đặc biệt tại khu vực lễ hội, điểm du lịch. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người bán và người tiêu dùng về lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

Theo Bộ Y tế, thức ăn đường phố là thực phẩm do người bán hàng rong, cơ sở lưu động hoặc các quầy hàng tại nơi công cộng, lễ hội chế biến và bán để ăn ngay hoặc sử dụng sau đó mà không cần chế biến thêm. Thời gian qua, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định trong sản xuất, chế biến và kinh doanh.

Tại nhiều khu du lịch, phố ẩm thực, các quán ăn, tiệm phở, quán cơm đã có chuyển biến tích cực. Khu chế biến được sắp xếp gọn gàng, dụng cụ sạch sẽ, nhân viên mang bảo hộ lao động, khẩu trang đúng cách, góp phần nâng cao vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho hay thức ăn đường phố vẫn còn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Một số cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong hoạt động tại vỉa hè, điểm công cộng, lễ hội thiếu trang thiết bị, nước sạch; khu vực rửa dụng cụ không có chỗ xả bỏ nước bẩn và thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh.

Người chế biến tại nhiều nơi chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động. Ngoài ra, việc sử dụng nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc; các sản phẩm sau chế biến như pa-tê, riêu cua, thịt nguội, thức ăn tồn dư... không được bảo quản đúng cách, để lưu trữ quá lâu cùng với hạn chế trong công tác quản lý, giám sát tại một số địa phương đã làm phát sinh các vụ ngộ độc tập thể liên quan đến thức ăn đường phố, gây lo ngại trong xã hội./.

Theo TTXVN