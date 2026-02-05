Triển khai nghiêm túc các biện pháp kiểm dịch thực phẩm đảm an toàn dịp Tết

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa ban hành Chỉ thị số 422/TTTV - VP về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc việc tăng cường các biện pháp đảm an toàn về kiểm dịch thực phẩm, sản xuất và phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các Chi cục Kiểm dịch thực vật tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, phân công lãnh đạo, công chức và người lao động trực đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là công tác kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu, đảm bảo hoạt động thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, chậm trễ trong dịp trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm nông sản nhập khẩu nhất là rau, quả tươi nhập khẩu theo quy định.

Cục Bảo vệ thực vật cũng yêu cầu các phòng quản lý vật tư theo dõi, đánh giá sát về tình hình cung-cầu, giá cả và hệ thống phân phối trên thị trường đối với giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trong nước; kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp quản lý khi có biến động bất thường, bảo đảm ổn định thị trường sản xuất.

Đối với Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu theo dõi, tổng hợp, phân tích tình hình sản xuất trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng trên phạm vi cả nước, trọng tâm là sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cục các giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngoài ra, Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị trực thuộc và địa phương hướng dẫn thực hiện cơ cấu cây trồng, thời vụ gieo trồng hợp lý; dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng, không để dịch hại phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Các Trung tâm Bảo vệ thực vật có trách nhiệm phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo sản xuất trồng trọt; tăng cường công tác dự tính dự báo và phòng chống sinh vật gây hại kịp thời, hiệu quả; không để phát sinh, lây lan các vùng dịch hại.

Cục Bảo vệ thực vật cũng yêu cầu Các Trung tâm Bảo vệ thực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, duy trì thông báo, báo cáo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại trên cây trồng theo quy định; báo cáo khi có tình huống phát sinh vượt thẩm quyền hoặc khả năng xử lý để kịp thời giải quyết./.

Theo TTXVN