Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

An toàn thực phẩm

Danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế giao và chỉ định.

Danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế giao và chỉ định.

Danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

(Ảnh minh họa)

Theo Cục An toàn thực phẩm, căn cứ Điều 31 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, từ ngày 1/7/2025, việc giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.

Do vậy, ngoài danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế được Bộ Y tế giao hoặc chỉ định còn có danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế do 34 tỉnh/thành phố giao hoặc chỉ định.

Danh sách cụ thể 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cập nhật đến ngày 6/2/2026, gồm:

1.Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Số quyết định: 3347/QĐ-BYT ngày 25/8/2023

2. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1. Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số quyết định: 827/QĐ-BYT ngày 4/4/2022

3. Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. Địa chỉ: Số 80 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Số quyết định: 2416/QĐ-BYT ngày 5/9/2022

4. Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 159 Hưng Phú, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Số quyết định: 1059/QĐ-BYT ngày 2/5/2022

5.Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Số quyết định: 1060/QĐ-BYT ngày 2/5/2022

6. Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Số quyết định: 1057/QĐ-BYT ngày 2/5/2022

----------------

*Địa chỉ của đơn vị ghi theo đơn vị hành chính cũ

Nguồn: https://nhandan.vn/danh-sach-6-co-quan-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-nhap-khau-post941958.html

Từ khóa:

#Nhập khẩu #Kiểm tra #Nhà nước #Bộ y tế #Cục an toàn thực phẩm #Quyết định #thành phố hồ chí minh #An toàn vệ sinh thực phẩm #Sản phẩm #Công bố

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng giải đáp vướng mắc Nghị định 46/CP

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng giải đáp vướng mắc Nghị định 46/CP

Đời sống - Xã hội
Liên quan đến thông tin phản ánh về những vướng mắc, lúng túng trong thi hành một số điểm mới của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm (Nghị định 46), tại buổi họp...
Bộ Y tế thông tin về phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 46

Bộ Y tế thông tin về phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 46

An toàn thực phẩm
Trong những ngày đầu tiên triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, tại một số địa phương đã xuất hiện những vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định về...
Phục tráng, phát triển giống dưa chuột nếp Hà Trung

Phục tráng, phát triển giống dưa chuột nếp Hà Trung

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Dưa chuột nếp Hà Trung là giống cây trồng bản địa từng gắn bó lâu đời với sản xuất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Hà Trung cũ. Trải qua thời gian canh tác tự phát, giống bị thoái hóa, năng suất thấp, nguy cơ mai một cao. Việc nghiên cứu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh