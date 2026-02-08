Danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế giao và chỉ định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, căn cứ Điều 31 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, từ ngày 1/7/2025, việc giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.

Do vậy, ngoài danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế được Bộ Y tế giao hoặc chỉ định còn có danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế do 34 tỉnh/thành phố giao hoặc chỉ định.

Danh sách cụ thể 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cập nhật đến ngày 6/2/2026, gồm:

1.Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Số quyết định: 3347/QĐ-BYT ngày 25/8/2023

2. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1. Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số quyết định: 827/QĐ-BYT ngày 4/4/2022

3. Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. Địa chỉ: Số 80 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Số quyết định: 2416/QĐ-BYT ngày 5/9/2022

4. Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 159 Hưng Phú, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Số quyết định: 1059/QĐ-BYT ngày 2/5/2022

5.Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Số quyết định: 1060/QĐ-BYT ngày 2/5/2022

6. Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Số quyết định: 1057/QĐ-BYT ngày 2/5/2022

*Địa chỉ của đơn vị ghi theo đơn vị hành chính cũ

Nguồn: https://nhandan.vn/danh-sach-6-co-quan-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-nhap-khau-post941958.html