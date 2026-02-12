Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết và mùa lễ hội xuân

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao nhất trong năm. Cùng với sự sôi động của thị trường là những nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, kinh doanh thời vụ, dịch vụ ăn uống và khu vực lễ hội tập trung đông người. Nhận diện rõ những rủi ro này, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, góp phần để tết thêm trọn vẹn.

Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân, với yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trọng tâm của kế hoạch là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước ở tất cả các khâu, từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng thực phẩm; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo đó, các nhóm thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp tết như bánh, mứt, kẹo, rượu bia, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến sẵn và dịch vụ ăn uống được xác định là đối tượng kiểm tra trọng điểm. Đặc biệt, công tác kiểm soát được tập trung tại các chợ truyền thống, làng nghề sản xuất thực phẩm, khu vực kinh doanh tự phát và các điểm tổ chức lễ hội - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATTP nếu không được quản lý chặt chẽ.

Song song với việc ban hành kế hoạch, các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP được thành lập và triển khai đồng loạt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ công bố sản phẩm, việc ghi nhãn, quảng cáo và chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Qua kiểm tra, các đoàn đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tạo tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đỗ Kim Anh cho biết: "Dịp tết và mùa lễ hội xuân nguy cơ mất ATTP tăng cao do nhu cầu tiêu dùng lớn và sự gia tăng của các hoạt động kinh doanh thời vụ. Vì vậy, chi cục đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tổ chức các đợt kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, không để thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường".

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm nhanh thực phẩm tại hiện trường cũng được tăng cường, nhất là đối với các mặt hàng có nguy cơ cao. Việc chủ động kiểm soát từ sớm, từ xa đã góp phần phát hiện kịp thời các nguy cơ mất ATTP, hạn chế tối đa khả năng xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng từng bước được nâng lên. Nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, lựa chọn nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện nghiêm quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm theo quy định.

Chia sẻ về công tác bảo đảm ATTP tại đơn vị, bà Nguyễn Hồng, phụ trách Hệ thống Highlands Coffee - Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên tại Thanh Hóa, cho biết: "Dịp tết lượng khách hàng tăng cao, song chúng tôi luôn xác định bảo đảm ATTP là yếu tố quan trọng hàng đầu. 100% nhân viên được khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức ATTP; nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, quy trình chế biến bảo đảm vệ sinh. Đây không chỉ là trách nhiệm với người tiêu dùng mà còn là yếu tố then chốt để giữ vững uy tín thương hiệu".

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền về ATTP tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn người dân cách lựa chọn thực phẩm an toàn, nhận diện thực phẩm không bảo đảm chất lượng, cách bảo quản và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh trong gia đình. Hệ thống truyền thanh cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội được tận dụng hiệu quả để lan tỏa thông điệp “An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phản ánh những hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng để xử lý.

Với sự chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, chung tay của người dân và doanh nghiệp, công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân đang được kiểm soát chặt chẽ. Những giải pháp đồng bộ không chỉ góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ mất ATTP trước mắt mà còn từng bước xây dựng thói quen sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Hà Phương