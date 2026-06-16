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[REVIEW OCOP] Sữa hạt dinh dưỡng cho người tiểu đường - Hồng Hoa Organic Care

Thanh Tâm CTV - Nguyễn Vân Anh CTV - Linh Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Có những thương hiệu được sinh ra từ một ý tưởng kinh doanh. Nhưng cũng có những thương hiệu được bắt đầu từ một trăn trở. Trăn trở rằng vì sao người Việt có rất nhiều nông sản quý, rất nhiều loại hạt giàu dinh dưỡng, nhưng vẫn chưa tạo ra được nhiều sản phẩm thực sự phù hợp cho từng nhóm đối tượng đặc biệt. Trong chuyên mục Review Ocop lần này, mời quý vị và các bạn khám phá một sản phẩm giàu dinh dưỡng hỗ trợ người bệnh tiểu đường mang nhãn hiệu Hồng Hoa Organic.

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