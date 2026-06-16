Bộ GD-ĐT lần đầu tiên có thông tư quy định tiêu chuẩn người dạy nghề

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 43/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn người dạy nghề. Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo thông tư, người dạy nghề bao gồm người được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp mời giảng dạy, hướng dẫn thực hành một hoặc một số nội dung của chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp tại doanh nghiệp, hợp tác xã; hoặc được doanh nghiệp mời, cử tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp, hợp tác xã theo chương trình phối hợp giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động, việc ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn người dạy nghề tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nghệ nhân, người lao động có kỹ năng nghề cao tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp, hợp tác xã các chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Thông tư quy định rõ các tiêu chuẩn đối với người dạy nghề gồm: tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực thực hành nghề; tiêu chuẩn về năng lực sư phạm. Tùy theo nhiệm vụ đảm nhận, người dạy nghề phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương ứng về trình độ chuyên môn, năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm.

Một trong những điểm đáng chú ý là hướng tiếp cận năng lực, chú trọng đánh giá năng lực thực chất của người dạy nghề, góp phần tháo gỡ các rào cản về điều kiện hình thức. Theo đó, về năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm, thông tư cho phép công nhận thông qua các văn bằng, chứng chỉ theo quy định hoặc thông qua cơ chế đánh giá năng lực thực tế do cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Thông tư cũng quy định cơ chế đánh giá, công nhận năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm của người dạy nghề thông qua hội đồng đánh giá do cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập, có sự tham gia của nhà giáo, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, bảo đảm tính khách quan, thực tiễn và phù hợp với đặc thù từng ngành, nghề đào tạo.

Việc đánh giá có thể được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp các hình thức như: vấn đáp, thực hành giảng dạy, thực hành kỹ năng nghề.

Thông tư cũng cho phép hội đồng xem xét các minh chứng về kinh nghiệm nghề nghiệp, thành tích nghề nghiệp, giải thưởng, chứng chỉ hoặc các kết quả đánh giá trước đó để miễn, giảm một số nội dung đánh giá khi phù hợp.

Nhằm giảm chi phí, giảm thủ tục và tạo thuận lợi cho người dạy nghề, thông tư quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể căn cứ quyết định công nhận năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành để xem xét, sử dụng người dạy nghề mà không phải tổ chức đánh giá lại nếu nội dung, trình độ đào tạo và ngành, nghề được công nhận phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này góp phần thúc đẩy chia sẻ nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm quyền chủ động của cơ sở trong việc lựa chọn, sử dụng người dạy nghề phù hợp./.

Theo TTXVN