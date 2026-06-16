Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tại xã Mường Lát

Sáng 16/6, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã khảo sát địa điểm tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại xã Mường Lát.

Đoàn công tác khảo sát địa điểm dự kiến tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại sân Trung tâm Hội nghị xã Mường Lát.

Tham gia đoàn có đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình địa phương, công tác chuẩn bị tổ chức chương trình và trực tiếp khảo sát thực địa tại khu vực Trung tâm Hội nghị xã Mường Lát - địa điểm được lựa chọn để tổ chức các hoạt động chính.

Đoàn công tác đã kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; phương án bố trí sân khấu, khu vực đón tiếp đại biểu cùng các điều kiện bảo đảm về điện, viễn thông, an ninh, an toàn và hậu cần phục vụ chương trình.

Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Đại tá Cà Văn Lập nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn và tính thiết thực của Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” đối với trẻ em vùng biên giới. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp hoàn thiện kế hoạch, kịch bản chi tiết; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần, y tế và bảo đảm an ninh, an toàn để chương trình diễn ra thành công.

Theo kế hoạch, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/9/2026 tại sân Trung tâm Hội nghị xã Mường Lát, truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Chương trình sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tiết học biên cương; tặng quà cho học sinh; trao quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, UBND xã Mường Lát và các trường học trên địa bàn; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, phá cỗ trung thu và giao lưu với thiếu nhi vùng biên giới.

Chương trình là hoạt động thường niên do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, góp phần mang đến cho thiếu nhi khu vực biên giới một mùa trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.

Hồ Thuỷ (CTV)