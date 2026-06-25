ByteDance mở rộng đầu tư AI bằng khoản vay 20 tỷ USD

ByteDance, tập đoàn công nghệ Trung Quốc sở hữu nền tảng video ngắn TikTok, được cho là đang đàm phán với một nhóm ngân hàng thương mại về khoản vay trị giá khoảng 20 tỷ USD nhằm tăng tốc đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

ByteDance mở rộng đầu tư AI bằng khoản vay 20 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin tài chính, khoản vay dự kiến có thời hạn ban đầu ba năm và có thể được gia hạn, trong khi một phần khoản vay có thể được bảo lãnh trong thời gian lên tới 5 năm. Các cuộc thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn sơ bộ và các điều khoản cuối cùng có thể thay đổi.

Nếu được hoàn tất, đây sẽ là một trong những khoản vay bằng đồng USD lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc, phản ánh nhu cầu vốn ngày càng lớn trong cuộc đua phát triển AI toàn cầu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ByteDance đang đẩy mạnh đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán và năng lực xử lý phục vụ phát triển các mô hình AI thế hệ mới. Truyền thông quốc tế cho biết, tập đoàn này có kế hoạch chi hàng chục tỷ USD trong những năm tới để mở rộng hệ sinh thái AI và các dịch vụ điện toán đám mây.

Cuộc đua AI đang thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh trên toàn cầu . Ảnh: URCA

Những năm gần đây, ByteDance đã nổi lên như một trong những doanh nghiệp công nghệ đầu tư mạnh nhất vào AI tại Trung Quốc. Ngoài TikTok và Douyin, công ty còn phát triển nhiều mô hình ngôn ngữ lớn, trợ lý AI và các công cụ tạo nội dung tự động nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước.

Cuộc đua AI đang thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh trên toàn cầu. Tại Mỹ, các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Alphabet, Microsoft và Meta tăng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu, chip AI và hạ tầng điện toán đám mây, trong khi nhiều doanh nghiệp AI cũng huy động hàng chục tỷ USD để mở rộng hoạt động.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi các công ty công nghệ cạnh tranh phát triển các mô hình AI ngày càng mạnh hơn. Trong bối cảnh đó, khả năng tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn đang trở thành yếu tố then chốt quyết định vị thế của các doanh nghiệp trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Minh Phương