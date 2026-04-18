Bước tiến mới trong điều trị rối loạn nhịp tim bằng ống thông thế hệ mới

Một thiết bị ống thông tim thế hệ mới đang được thử nghiệm lâm sàng tại châu Âu, với kỳ vọng giúp điều trị rối loạn nhịp tim chính xác hơn, an toàn hơn và rút ngắn đáng kể thời gian can thiệp so với phương pháp hiện nay.

Theo hãng tin Euronews, các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành đối với một loại ống thông (catheter) cải tiến có khả năng điều trị mô tim bị tổn thương bằng các xung năng lượng đơn lẻ, ngắn hơn nhưng chính xác hơn, nhằm cải thiện phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim.

Tại châu Âu, khoảng 10% người trên 60 tuổi được ghi nhận mắc rối loạn nhịp tim. Theo các bác sĩ, biểu hiện bệnh lý này rất đa dạng, có thể không có triệu chứng rõ ràng hoặc gây ra hồi hộp, khó thở, mệt mỏi.

Hiện nay, phương pháp điều trị phổ biến là kỹ thuật đốt tim (ablation), trong đó các bác sĩ đưa ống thông qua mạch máu đến tim để tạo ra các tổn thương nhỏ có kiểm soát, giúp ngăn chặn các tín hiệu điện bất thường gây rối loạn nhịp.

Tuy nhiên, năng lực điều trị tại một số quốc gia vẫn còn hạn chế. Tại Cộng hòa Séc, các bệnh viện chỉ có thể điều trị khoảng 10.000 bệnh nhân mỗi năm, tương đương khoảng 1/4 nhu cầu thực tế, với thời gian chờ đợi có thể kéo dài tới 10 tháng.

Thiết bị ống thông mới đang được thử nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm thời gian can thiệp và rút ngắn danh sách chờ. Theo các chuyên gia, công nghệ này cho phép xử lý vùng mô tim bất thường chỉ bằng một lần phát xung năng lượng, thay vì nhiều thao tác như trước đây.

Ông Petr Neužil, Trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Na Homolce (Cộng hòa Séc), cho biết việc sử dụng thiết bị mới giúp giảm số lần thao tác, rút ngắn thời gian can thiệp và giảm mức độ xâm lấn đối với bệnh nhân.

Trong khi đó, đại diện công ty BTL Industries – đơn vị phát triển thiết bị cho biết, hệ thống mới có thể giảm thời gian thủ thuật từ vài giờ xuống còn khoảng 15 phút trong một số trường hợp, nhờ sử dụng các xung điện siêu ngắn tính bằng micro giây. Công ty cho biết các thiết bị này dự kiến sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Liên minh châu Âu sau khi được cơ quan y tế phê duyệt.

Các bác sĩ và công ty phát triển kỳ vọng nếu các thử nghiệm lâm sàng tiếp tục đạt kết quả tích cực, công nghệ này có thể được đưa ra thị trường châu Âu từ đầu năm 2028, mở ra hướng đi mới trong điều trị rối loạn nhịp tim.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews