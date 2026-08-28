Bulgaria tăng cường đội tàu rà phá thủy lôi tại Biển Đen

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Quốc hội Bulgaria đã thông qua thỏa thuận mua và tiếp nhận 7 tàu rà phá thủy lôi từ Bỉ và Hà Lan, trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực bảo đảm an toàn hàng hải và rà phá thủy lôi tại Biển Đen.

Quốc hội Bulgaria đã thông qua thỏa thuận mua và tiếp nhận 7 tàu rà phá thủy lôi từ Bỉ và Hà Lan. Ảnh: aa.

Theo thỏa thuận được Quốc hội Bulgaria phê duyệt ngày 27/8, Hà Lan sẽ chuyển giao 3 tàu được trang bị để phát hiện và tiêu diệt thủy lôi cũng như các vật thể có khả năng là thủy lôi. Một thỏa thuận chuyển giao riêng giữa Bỉ, Hà Lan và Bulgaria bao gồm 4 tàu khác.

Hà Lan cam kết khôi phục năng lực kỹ thuật và nâng cao khả năng hoạt động của 3 tàu trước khi chuyển giao quyền sở hữu. Trong khi đó, Bulgaria sẽ chịu chi phí sửa chữa và phục hồi cần thiết để đưa cả 7 tàu đáp ứng các tiêu chuẩn sẵn sàng hoạt động của NATO. Thỏa thuận cũng bao gồm việc huấn luyện thủy thủ đoàn, cung cấp phụ tùng và trang thiết bị bổ sung.

Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết việc bổ sung các tàu quét thủy lôi sẽ giúp nước này nâng cao năng lực hiện có. Bulgaria hiện đã sở hữu 3 tàu cùng loại và việc tiếp nhận thêm 7 tàu sẽ giúp mở rộng đáng kể khả năng thực hiện các nhiệm vụ chống thủy lôi.

Các tàu quét thủy lôi thuộc Nhóm Hải quân chống thủy lôi Biển Đen hoạt động trên Biển Đen, tháng 7/2026 Ảnh: X

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác nhằm đối phó nguy cơ thủy lôi trôi dạt trên Biển Đen. Ba nước thành lập Nhóm Hải quân chống thủy lôi Biển Đen vào tháng 1/2024, với mục tiêu phối hợp rà phá thủy lôi và các vật thể nguy hiểm, qua đó bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, một số thủy lôi được triển khai tại khu vực Biển Đen đã trôi dạt vào vùng biển của các nước ven biển, đe dọa tàu thuyền và hoạt động vận tải biển. Vì vậy, công tác phát hiện và xử lý thủy lôi trở thành một trong những nhiệm vụ an ninh hàng hải quan trọng của các nước trong khu vực.

Việc Bulgaria tăng cường đội tàu quét thủy lôi được đánh giá sẽ góp phần nâng cao khả năng bảo đảm an toàn hàng hải của nước này, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực của NATO nhằm duy trì an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đen trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với những rủi ro an ninh phát sinh từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Turkiye.