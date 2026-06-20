Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào sáng sớm ngày 20/6, mở đường cho việc triển khai quân đội trên quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc sau 50 ngày biểu tình làm tê liệt nền kinh tế.

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo Liên đoàn Công nhân Bolivia tại La Paz hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 6 giữa lúc các cuộc biểu tình đã làm tê liệt nền kinh tế. Ảnh: Reuters

Quyết định quyết liệt này được Tổng thống Rodrigo Paz đưa ra trong một thông điệp truyền hình trực tiếp gửi đến toàn quốc. Biện pháp này cho thấy quyết tâm của chính phủ Bolivia trong việc khôi phục lại trật tự giao thông và hoạt động bình thường của đất nước trước mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng phong tỏa đường bộ.

Đáng chú ý, sắc lệnh khẩn cấp được ban bố chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Paz thông báo chính phủ đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước tiến với Liên đoàn Công nhân Bolivia (COB), công đoàn lớn nhất đất nước, nhằm mục đích hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn được kích hoạt do các nhóm biểu tình cực đoan tiếp tục duy trì các rào chắn kiên cố trên các tuyến giao thông huyết mạch.

Nguồn cơn sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay tại Bolivia là do chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Chính phủ của ông Rodrigo Paz đột ngột cắt giảm các khoản trợ cấp nhiên liệu lâu năm nhằm thu hẹp thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh quốc gia này rơi vào khủng hoảng thiếu hụt đồng đô la Mỹ trầm trọng và đang tiến hành các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Một phụ nữ bản địa tham gia cuộc tuần hành kêu gọi Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz từ chức tại La Paz . Ảnh: EPA

Dù chính phủ sau đó đã nhượng bộ bằng cách ổn định giá nhiên liệu và đảo ngược các cuộc cải cách ruộng đất không được lòng dân, làn sóng bất mãn vẫn lan rộng. Các công đoàn và nhóm biểu tình tiếp tục yêu cầu tăng lương và đòi Tổng thống Paz phải từ chức.

Hiện tại, các nhóm biểu tình trong đó có nhiều nhóm liên minh với cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales, đã phong tỏa hoàn toàn các trục lộ chính kết nối các vùng kinh tế.

Hệ quả là hàng nghìn xe tải chở hàng hóa bị mắc kẹt trên đường, khiến chuỗi cung ứng thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men thiết yếu đến nhiều khu vực trọng điểm, bao gồm cả thủ đô La Paz, bị gián đoạn và đình trệ nghiêm trọng.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp vào thời điểm này sẽ trao cho Tổng thống Rodrigo Paz các công cụ hiến pháp rộng rãi hơn. Lực lượng vũ trang Bolivia sẽ phối hợp với cảnh sát áp dụng các biện pháp cưỡng chế, dỡ bỏ các rào chắn đường bộ và giải tỏa các điểm nóng xung đột nhằm thông tuyến giao thông quốc gia.

Nhật Lệ