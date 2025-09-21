Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 390 thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Trong hai ngày 20 và 21/9, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng vận hành cho 390 thành viên của 90 câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các đại biểu, dự hội nghị.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là 1 trong 4 mô hình cơ bản của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. CLB được phối hợp thành lập tại các trường học nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới và bảo vệ an toàn cho chính mình.

Sau 4 năm thực hiện, đến nay, toàn tỉnh đã có 90 CLB tại các trường học trên địa bàn các xã thực hiện dự án 8 và các xã mở rộng.

Tại lớp tập huấn, các thành viên CLB đã được nghe báo cáo viên Công an tỉnh; thầy, cô giáo trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung, như: kỹ năng sử dụng mạng xã hội, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và cách nhận biết, phòng tránh bạo lực học đường trên không gian mạng; phòng chống bạo lực học đường, lao động trẻ em; Kiến thức chung về CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; giới và giới tính, định kiến giới; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động CLB.

Các thành viên CLB đã mạnh dạn tương tác, nêu câu hỏi và được giải đáp các tình huống để làm rõ thêm vấn đề được bồi dưỡng tại lớp tập huấn và vận dụng vào hoạt động CLB đạt hiệu quả.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn giúp các thành viên CLB có thêm kiến thức để nhận thức và có hành vi ứng xử đúng đắn, đồng thời tiếp tục là lực lượng xung kích truyền thông tại trường học và thôn bản, làng xã, giúp ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em, định kiến về giới, xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu để cùng nhau vươn lên phát triển.

Lê Hà