Bồi đắp niềm tin, lan tỏa sự hài lòng

Trong hành trình xây dựng nền hành chính hiện đại, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh luôn lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo cho mọi hoạt động. Từ những lời giải thích cặn kẽ, đến tinh thần sẵn sàng hỗ trợ khi hồ sơ còn thiếu hay các bước nộp hồ sơ bị gián đoạn..., đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC tỉnh đang lan tỏa hình ảnh một nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện, gần dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Sáng đầu tuần, chị Phạm Thị Huynh, phố Thắng Sơn, phường Hạc Thành đến Trung tâm PVHCC tỉnh làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thủ tục này phải chuẩn bị nhiều giấy tờ và nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Chị Huynh cho biết: “Lần đầu tiên đi làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, tôi khá bỡ ngỡ. Nhưng được cán bộ Sở Tài chính hướng dẫn tận tình nên trong buổi sáng tôi đã hoàn tất các loại giấy tờ và được hướng dẫn từng bước để nộp hồ sơ thành công. Sau 2,5 ngày làm việc, tôi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sớm hơn nửa ngày so với quy định. Tôi rất hài lòng với cách phục vụ của cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh”.

Chất lượng dịch vụ công không chỉ được đo bằng thời gian giải quyết thủ tục, mà còn đo bằng sự hài lòng của người dân. Vì thế, giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh đã yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải duy trì phong cách giao tiếp thân thiện, cởi mở hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trung tâm cũng đã dành riêng một khu vực để lắp đặt trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến. Đặc biệt, trung tâm đã đưa vào hoạt động “khu vực hỗ trợ công dân thuộc nhóm yếu thế và số hóa hồ sơ”. Khu vực này được bố trí tại vị trí thuận tiện, có cán bộ trực thường xuyên, trang bị đầy đủ phương tiện để hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Thực hiện mô hình “Dịch vụ công lưu động”, trung tâm đã đồng hành cùng UBND các xã, phường trong bố trí địa điểm phù hợp hỗ trợ người dân giải quyết TTHC, ưu tiên hỗ trợ người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi điểm phục vụ lưu động không chỉ mang theo những tiện ích hành chính, mà còn cho thấy sự tận tâm, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đồng hành, rút ngắn khoảng cách với người dân.

Đi cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, Trung tâm PVHCC tỉnh luôn khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa, cho biết: “Trung tâm đang phối hợp với Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Phương Đông nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dân kê khai eform, biểu mẫu, tờ khai khi thực hiện TTHC thông qua giao tiếp bằng giọng nói. Hiện trung tâm đang triển khai thí điểm đối với thủ tục “cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “bản sao giấy khai sinh” để người dân trải nghiệm, đánh giá hiệu quả, làm cơ sở để trung tâm hoàn thiện giải pháp và nhân rộng đối với các TTHC khác. Cùng với đó, trung tâm tiếp tục nghiên cứu, phát triển mô hình Kiosk thông minh tích hợp các tiện ích số phục vụ người dân trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng, y tế..., từng bước hình thành mô hình “Trạm công dân số” dự kiến đặt tại các điểm công cộng, tập trung đông người, tạo nên những dịch vụ công thông minh và gần gũi”.

Mỗi giải pháp công nghệ đều hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân. Khi công nghệ được đưa vào từng khâu của quy trình giải quyết TTHC, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng được thu hẹp dần. Với ý nghĩa đó, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia rà soát, thực hiện cấu hình tài khoản người dùng, tài khoản thụ hưởng và hoàn thiện các chức năng đăng nhập, thanh toán trực tuyến. Đồng thời rà soát các dịch vụ công thuộc nhóm thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để khai báo, chuẩn hóa mã TTHC, đảm bảo việc điều hướng hồ sơ từ Cổng dịch vụ công quốc gia đến Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được chính xác, thông suốt. Trung tâm cũng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện xác thực định danh công dân bằng thẻ căn cước khi trả kết quả hồ sơ, thay thế phương thức ký nhận truyền thống trên giấy hoặc ký điện tử trực tiếp trên màn hình. Giải pháp này giúp chuẩn hóa quy trình trả kết quả, nâng cao tính chính xác trong xác thực người nhận và thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết TTHC.

Từ ngày 1/1/2026, các bộ, ngành Trung ương triển khai việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trên các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung. Trong đó, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Tư pháp có số lượng hồ sơ phát sinh lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Để không làm gián đoạn quá trình giải quyết TTHC, Trung tâm PVHCC tỉnh đã rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy chế phối hợp và hướng dẫn triển khai thống nhất tại các cơ quan, đơn vị. Trung tâm cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống; cập nhật quy trình điện tử, bổ sung các tiện ích phục vụ công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần chủ động đổi mới, phối hợp chặt chẽ, cùng quy trình giải quyết ngày càng khoa học, 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tiếp nhận 21.165 hồ sơ TTHC, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,38%. Mỗi thủ tục được giải quyết đúng hạn, trước hạn là một minh chứng cho tinh thần tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC tỉnh, để niềm tin ngày càng được bồi đắp, sự hài lòng ngày càng được lan tỏa.

Bài và ảnh: Tố Phương