Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm

Bộ Y tế thông tin đã ban hành Quyết định 1284/QĐ-BYT hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó nêu rõ các nội dung khám cho trẻ, đặc biệt có cả phần khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16-30 tháng tuổi)... Trong quyết định kèm theo Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bác sỹ khám mắt cho trẻ em. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Tại Hướng dẫn, Bộ Y tế nêu rõ đối tượng của quyết định này là trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên toàn quốc được khám với tần suất ít nhất 1 lần/năm.

Nội dung khám theo quy định của Bộ Y tế gồm: Các dấu hiệu sinh tồn; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng; Đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; Đánh giá tiêm chủng; Thăm khám toàn thân và các bộ phận: Da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh; Khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16-30 tháng tuổi).

Bộ Y tế cũng hướng dẫn tổ chức thực hiện, bao gồm: Lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi; thông tin rộng rãi về buổi khám; thông báo đến cha, mẹ, người chăm sóc trẻ/người giám hộ trẻ ngày khám sức khoẻ cụ thể; Lập danh sách số trẻ được khám theo địa giới thôn/tổ dân phố; bố trí số lượng trẻ sẽ được khám theo dây chuyền khám phù hợp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Bộ Y tế yêu cầu bác sỹ tham gia khám sức khỏe phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề có phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo quy định.

Về địa điểm khám khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế nêu rõ ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi bố trí nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Địa điểm khám sức khỏe lưu động được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ/người giám hộ trẻ đưa trẻ đi khám bảo đảm an toàn, đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và cơ bản, khi bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Bộ Y tế yêu cầu khám đầy đủ các nội dung theo quy định để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường, phát hiện bệnh tật, cần phải khám và điều trị bệnh, tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Kết quả khám được tổng hợp, đánh giá và lập sổ sức khỏe điện tử; Liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Quyết định 1284/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành (7/5/2026). Quyết định 2246/QĐ-BYT ngày 01/8/2024 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi” hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

Theo TTXVN