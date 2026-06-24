Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành 18 trạm dừng nghỉ trước 15/12

Bộ Xây dựng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chất lượng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc.

Trạm dừng nghỉ tại Km 329+700 trên cao tốc Mai Sơn - QL45 vừa được nhà đầu tư đưa vào khai thác. Ảnh: Báo Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong đó, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo, đặt mục tiêu hoàn thành các trạm đang thi công trước ngày 15/12.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, đất đai và thủ tục pháp lý để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tăng tốc thi công.

Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương giải quyết các tồn tại liên quan đến thu hồi khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất, quyết tâm hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ đang thi công trước ngày 15/12, trong đó có 6 trạm dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 10.

Cùng với đó, Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc và trạm dừng nghỉ; đồng thời kiên quyết xử lý các nhà đầu tư vi phạm hợp đồng.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết dứt điểm mặt bằng tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144 để bàn giao cho Nhà đầu tư sớm triển khai thi công.

Đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ, đẩy nhanh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; giải phóng mặt bằng bổ sung đối với trạm Hoài Nhơn - Quy Nhơn. UBND tỉnh An Giang hỗ trợ, đẩy nhanh thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trạm Hậu Giang - Cà Mau.

Chỉ đạo Bộ Công Thương sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc, trụ sạc xe điện lắp đặt tại trạm dừng nghỉ theo Nghị quyết số 316/2025 của Chính phủ.

Nguồn: https://vtv.vn/bo-xay-dung-quyet-tam-hoan-thanh-18-tram-dung-nghi-truoc-15-12-100260624091124501.htm