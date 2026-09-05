Bộ trưởng Quốc phòng Đức - Mỹ nối lại đối thoại sau bất đồng

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth vào ngày 15/9 tới, đánh dấu bước chuyển biến đáng chú ý sau thời gian quan hệ song phương rơi vào nốt trầm.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Washington, một sự thay đổi bất ngờ sau khi ông bị người đứng đầu Lầu Năm Góc từ chối gặp mặt hồi đầu năm nay. Ảnh: LBC.

Tờ Politico dẫn nguồn tin từ các quan chức NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại thủ đô Washington D.C. vào ngày 15/9 tới. Cuộc đàm phán diễn ra nhân chuyến công tác của ông Pistorius tới Mỹ để tham dự lễ bàn giao những chiếc máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên cho quân đội Đức tại tiểu bang Texas

Cuộc gặp này được đánh giá là động thái làm dịu căng thẳng đáng chú ý, nhất là sau khi ông Hegseth từng từ chối gặp người đồng cấp Đức hồi đầu năm nay. Hai bên kể từ đó tiếp tục có những khác biệt liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Iran và Ukraine, cũng như tương lai hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran.

Một trong những nội dung được dự đoán sẽ được hai bộ trưởng thảo luận là vụ việc liên quan đến máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle của Đức. Berlin đã cáo buộc Nga đứng sau vụ việc, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc này. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thảo luận kế hoạch tái cơ cấu sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Châu Âu. Chính quyền Tổng thống Trump hiện cân nhắc giảm mạnh quy mô lực lượng đồn trú tại lục địa này, trong đó Đức, nơi đóng quân của khoảng 38.000 binh sĩ Mỹ có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Mỹ dự kiến ​​rút 5.000 quân khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Ảnh: PBS.

Cuộc gặp cũng diễn ra khi châu Âu ngày càng quan tâm đến khả năng Mỹ điều chỉnh cam kết an ninh tại khu vực. Đức, với vai trò nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là một trong những thành viên NATO chủ chốt, đang đẩy mạnh tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố năng lực quân sự của chính mình.

Dù đối mặt với nhiều bất đồng địa chính trị, Đức vẫn là đồng minh then chốt của Mỹ trong khối NATO và là khách hàng lớn mua sắm trang thiết bị quốc phòng từ Washington. Hiện Berlin đang triển khai hợp đồng đặt mua 35 máy bay chiến đấu F-35 và 8 máy bay trinh sát P-8 từ các nhà thầu Mỹ.

Nhật Lệ

Nguồn: Anews, Politico, LBC.