Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố siết chặt kiểm soát gian lận bầu cử

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát gian lận bầu cử và xử lý nghiêm các trường hợp đăng ký, bỏ phiếu trái phép trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo các quan chức bầu cử cấp bang có thể bị xử phạt nếu không hợp tác với các nỗ lực của chính phủ liên bang.

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Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin ngày 17/7 tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát gian lận bầu cử và xử lý nghiêm các trường hợp đăng ký, bỏ phiếu trái phép trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Aa.

Phát biểu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các cáo buộc về sự can thiệp từ nước ngoài đối với bầu cử Mỹ, ông Mullin cho biết Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã phát hiện khoảng 250.000 trường hợp bị nghi là người không mang quốc tịch Mỹ nhưng đăng ký bỏ phiếu tại các bang California, Pennsylvania, New Jersey và Nevada. Thông qua chương trình Hệ thống Xác minh Có hệ thống về Tư cách Người nước ngoài để Hưởng quyền lợi (SAVE), phối hợp với 23 bang, cơ quan này cũng xác định khoảng 28.000 trường hợp bị nghi không phải công dân Mỹ và gần 400.000 người đã qua đời nhưng vẫn còn tên trong danh sách cử tri.

Theo ông Mullin, DHS đang thành lập một đơn vị chuyên trách để rà soát từng hồ sơ, xác minh liệu các trường hợp trên có thực sự tham gia bỏ phiếu hay không và chuyển những trường hợp có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công tố. Ông nhấn mạnh những người đăng ký hoặc bỏ phiếu trái phép có thể đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD.

Người đứng đầu DHS cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục kiểm tra hồ sơ cử tri cả trước và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, kể cả tại các bang không hợp tác nhưng có dữ liệu công khai. Ông cũng cảnh báo các quan chức bầu cử có thể phải chịu trách nhiệm nếu không xử lý các trường hợp đăng ký không đủ điều kiện sau khi đã được chính phủ liên bang cung cấp thông tin.

Bên cạnh đó, ông Mullin cho biết các bang muốn nhận các khoản hoàn trả chi phí hoặc tài trợ liên bang liên quan đến bầu cử sẽ phải triển khai các biện pháp tăng cường an ninh, rà soát danh sách cử tri và khắc phục các lỗ hổng do chính phủ liên bang xác định. Ông cũng thông báo Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) sẽ công bố kế hoạch cập nhật về bảo vệ hạ tầng bầu cử trong vòng 30 ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị “gian lận”, tuy nhiên ông Mullin cho biết các biện pháp mới không nhằm thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử trước đây mà nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống bầu cử trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Getty.

Mặc dù Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị “đánh cắp”, ông Mullin cho biết các biện pháp mới không nhằm thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử trước đây mà nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống bầu cử trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong khi đó, các ý kiến chỉ trích cho rằng những cáo buộc về gian lận bầu cử của ông Trump thiếu cơ sở và số vụ gian lận trực tiếp được phát hiện tại Mỹ là rất hiếm. Theo các ý kiến này, việc gia tăng các tuyên bố về gian lận có thể làm gia tăng tâm lý hoài nghi của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa Thu năm nay.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.