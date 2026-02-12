Bàn giao nhà “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Hoằng Sơn

Chiều 12/2, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ (Bộ Công an) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà cho các hộ gia đình là ông Lê Như Hoành và ông Nguyễn Đình Inh tại thôn Hà Nội xã Hoằng Sơn; đây là 2 căn nhà do đơn vị xây dựng trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” do Chính phủ phát động.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Lê Như Hoành tại thôn Hà Nội xã Hoằng Sơn.

Ông Lê Như Hoành (hơn 65 tuổi), sống đơn thân, hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, ở nhờ nhà người thân. Sau đợt bão lớn tháng 9/2025, nơi ở tạm của ông bị hư hỏng nặng, không còn bảo đảm an toàn.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Hoằng Sơn hỗ trợ xây dựng cho ông căn nhà diện tích 30m2. Trong đó, xã Hoằng Sơn vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ vật liệu xây dựng.

Đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ (Bộ Công an) bàn giao ngôi nhà cho ông Lê Như Hoành, thôn Hà Nội, xã Hoằng Sơn.

Sau một tháng thi công khẩn trương, 2 căn nhà tại thôn Hà Nội, xã Hoằng Sơn đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của các hộ gia đình. Tại lễ bàn giao, đại diện đơn vị chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, khẳng định cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Xúc động trong ngày nhận nhà mới, ông Lê Như Hoành bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ đã giúp gia đình có nơi ở kiên cố, an tâm sinh sống.

Đại diện lãnh đạo Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, bàn giao nhà cho ông Nguyễn Đình Inh, thôn Hà Nội, xã Hoằng Sơn.

“Chiến dịch Quang Trung” một lần nữa khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo nên dấu ấn đẹp, ấm áp nghĩa tình trong lòng Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân, những người không chỉ giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tiến Đông