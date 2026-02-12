Để những chuyến tàu bình yên

Khi nhà nhà, người người đang đi mua sắm tết, thì trên tuyến đường sắt qua tỉnh Thanh Hóa, những nhân viên tuần đường, gác chắn của ngành đường sắt vẫn đang lặng lẽ ngày đêm duy trì chế độ trực 24/24, nhằm đảm bảo bình yên cho những chuyến tàu xuôi ngược ra Bắc, vào Nam, để những người con xa quê kịp về đón tết cùng gia đình và người thân.

Cung chắn Km 173+450 Bắc Thanh Hóa.

Anh Đỗ Viết Tuần, nhân viên Cung cầu đường Hàm Rồng (thuộc Công ty CP đường sắt Thanh Hóa) là người có thâm niên hơn 22 năm trong nghề, trong đó có 7 năm được phân công công việc tuần đường. So với những nhân viên đạt danh hiệu “kiện tướng an toàn” của ngành đường sắt, từng đó thời gian công tác chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để anh hiểu những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe của nghề.

Anh Đỗ Viết Tuần, nhân viên tuần đường làm nhiệm vụ tại Km 172.

“Không chỉ phải đi bộ hàng chục ki-lô-mét dọc tuyến đường sắt được phân công để kiểm tra, kịp thời phát hiện sự cố hư hỏng về hạ tầng đường sắt, uy hiếp đến an toàn chạy tàu, báo cáo đơn vị xử lý khẩn cấp, mà bản thân những nhân viên như chúng tôi phải luôn chú ý quan sát, giữ an toàn cho bản thân khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần lơ là một phút cũng có thể dẫn đến mất an toàn lao động”, anh Tuần chia sẻ.

Công việc dù vất vả, đơn độc, thậm chí nguy hiểm nhưng những công nhân tuần đường vẫn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao với công việc, đặc biệt là vào những dịp lễ tết.

“Những ngày tết, mọi người, nhà nhà nghỉ ngơi đi sắm tết mình cũng thấy tủi thân. Nhưng rồi tự động viên mình đang góp phần đem sự an toàn cho những chuyến tàu để mọi người được về quê đón tết bình yên”, anh Tuần tâm sự.

Không riêng nghề tuần đường, những ngày giáp tết, công việc của những nhân viên gác chắn thuộc Cung chắn Thanh Hóa cũng khá áp lực. Bên cạnh số lượt tàu chạy qua tăng gấp đôi so với ngày thường, thì mật độ người và phương tiện tham gia giao thông qua lại gác chắn những ngày này cũng tăng cao. Trong khi đó, một số ít người khi tham gia giao thông qua vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ý thức chấp hành pháp luật trật tự giao thông còn hạn chế, cần chắn đã đóng nhưng vẫn cố tình len qua, uy hiếp đến tính mạng bản thân và an toàn chạy tàu...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Cung trưởng Cung chắn Thanh Hóa cho biết: "Đơn vị được phân công đảm bảo an toàn tại 10 đường ngang, từ Km 167+980 vào đến Km 178+200. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi luôn nhắc nhở công nhân gác chắn nâng cao tinh thần trách nhiệm trực chốt, thực hiện nghiêm ngặt quy trình, quy phạm, thời gian lên ban và tiếp nhận thông tin tín hiệu thời điểm tàu qua để cảnh giới, không để người qua lại khi tàu sắp đến".

Tuyến đường sắt Thống Nhất qua tỉnh Thanh Hóa chiều dài hơn 101km . Đặc thù trên tuyến đường có nhiều vị trí chạy song song với Quốc lộ 1A và đi qua khu dân cư. Bên cạnh đó, dọc trên tuyến đang có 69 đường ngang hợp pháp và 53 lối đi tự mở tồn tại do lịch sử để lại.

Thời điểm cận tết ngành đường sắt thực hiện tăng chuyến, tăng vận tốc chạy tàu, nếu không kiểm soát tốt các vị trí trên nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông cũng như uy hiếp trực tiếp đến an toàn chạy tàu là rất cao. Vì vậy, ngay từ trước tết, Công ty CP đường sắt Thanh Hóa, đơn vị được giao quản lý tuyến đường đã phối hợp với chính quyền các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định trật tự giao thông đường sắt, không để phát sinh thêm đường ngang, lối đi dân sinh tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Đồng thời, yêu cầu Phòng kỹ thuật và các Đội, Cung chắn... tăng cường kiểm tra, thực hiện bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; động viên, đôn đốc, nhắc nhở đội ngũ trực tiếp phục vụ chạy tàu tuân thủ nghiêm quy trình quy phạm khi làm nhiệm vụ.

Theo Ông Lê Long Hưng, Phó Giám đốc Công ty CP quản lý đường sắt Thanh Hóa cho biết: "Công việc của những người tuần đường, gác chắn luôn thầm lặng, nhưng lại là một mắt xích quan trọng giảm thiểu những thiệt hại do các yếu tố chủ quan và khách quan đưa lại, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những chuyến tàu ngày đêm ra Bắc, vào Nam. Vì vậy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tổ chức bố trí lực lượng 100% trực chốt, tuần đường, gác chắn lên ban. Mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối êm thuận, an toàn tại các điểm giao cắt để Nhân dân đi lại, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng tới chạy tàu...

Một mùa xuân nữa đang về. Trên những cung đường sắt, gác lại niềm vui ngày tết đoàn viên cùng gia đình, những công nhân tuần đường, gác chắn Công ty CP đường sắt Thanh Hóa, không kể ngày đêm, mưa thâm, gió bấc vẫn tiếp tục lặng lẽ, toàn tâm với công việc của mình, đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu về đến bến đỗ bình yên.

Khánh Huyền