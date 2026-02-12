Sẽ kiểm định khí thải xe ôtô từ ngày 1/3, chủ phương tiện cần lưu ý gì?

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có thông tin về việc thực hiện kiểm định khí thải xe ôtô tham gia giao thông đường bộ và thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên toàn quốc từ 1/3/2026.

Theo đó, từ ngày 1/3/2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ôtô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Cụ thể, từ ngày 1/3 áp dụng các mức khí thải: mức 1 đối với xe ôtô sản xuất trước năm 1999; mức 2 đối với ôtô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; mức 3 đối với xe ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021; mức 4 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1/1/2027 áp dụng mức 4 đối với ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 1/1/2028 áp dụng mức 5 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 1/1/2029, xe ôtô tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên. Từ ngày 1/1/2032 áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Trước thay đổi này, Cục Đăng kiểm khuyến nghị các chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc bảo dưỡng định kỳ, thay dầu/nhớt, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải: kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy, phụ gia xử lý khí thải,... là những yếu tố quan trọng giúp hệ thống động cơ hoạt động hiệu quả, hệ thống xử lý khí thải vận hành đúng theo thiết kế của nhà sản xuất, đồng thời nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy và giảm phát thải.

“Sự chủ động của người dân không chỉ giúp phương tiện đáp ứng quy định mới, hạn chế việc phải kiểm định lại gây tốn thời gian, chi phí, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường,” lãnh đạo Cục Đăng kiểm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/3/2026, Cục Đăng kiểm chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Giấy chứng nhận điện tử là phiên bản số của Giấy chứng nhận kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm và được tra cứu trực tuyến trên website của Cục Đăng kiểm (https://www.vr.org.vn).

Giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4...), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác; đồng thời tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện Giấy chứng nhận điện tử trên website của Cục Đăng kiểm để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).

Các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, chủ xe có thể chủ động tra cứu, lưu trữ hoặc in Giấy chứng nhận điện tử khi cần thiết thông qua trang website của Cục Đăng kiểm. Trường hợp có nhu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe (không sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây).

“Việc áp dụng Giấy chứng nhận điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như: tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ phương tiện; không lo mất, rách, hư hỏng Giấy chứng nhận kiểm định; tiết kiệm chi phí in ấn kiểm định hàng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn tình trạng sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định giả; hỗ trợ lực lượng chức năng tra cứu nhanh chóng, chính xác trong công tác tuần tra, kiểm soát,” lãnh đạo Cục Đăng kiểm đánh giá.

Hiện nay, dữ liệu cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm vào Cơ sở dữ liệu trên Hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng và thông qua trục tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Xây dựng chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Phía Cục Đăng kiểm cho rằng việc áp dụng cấp Giấy chứng nhận điện tử để đảm bảo dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải./.

Theo TTXVN