Thanh Hóa chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quảng cảnh hội nghị.

Sáng 11/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, từ ngày 4/2 đến ngày 8/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các hội nghị được tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, phát huy tinh thần dân chủ, tạo điều kiện để cử tri tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng.

Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, các ý kiến phát biểu của cử tri đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với công tác bầu cử; đánh giá khách quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và mối quan hệ với Nhân dân của những người ứng cử.

Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đều được cử tri nơi cư trú nhận xét và tín nhiệm. Đây là cơ sở quan trọng để MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự xứng đáng, tiêu biểu tham gia cơ quan dân cử.

Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng về cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn của người ứng cử.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách được xây dựng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu về đại diện các tầng lớp Nhân dân, các lĩnh vực công tác, giới tính, độ tuổi và thành phần dân tộc.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khẳng định: Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước then chốt trong quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Kết quả này góp phần bảo đảm việc lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác bầu cử, đặc biệt là việc chủ trì các bước hiệp thương và phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá một cách toàn diện về uy tín, phẩm chất và năng lực của những người được giới thiệu ứng cử, qua đó nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp mình, hoàn thành việc lập danh sách đại biểu HĐND cấp xã theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng thời, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các địa phương tổ chức đồng bộ các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tiến hành rà soát, điều chỉnh kịp thời và niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và trách nhiệm của Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, hướng tới mục tiêu để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Lê Hợi