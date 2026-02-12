Hotline: 0822.173.636   |

Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành tặng quà Tết cho hội viên, trẻ mồ côi khó khăn

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình “Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 12/2, Hội LHPN tỉnh và một số đơn vị đồng hành với Hội nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đã đến thăm, tặng quà tết cho trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn các xã Ngọc Liên, Hậu Lộc, Đông Thành, Ngọc Trạo và Kim Tân.

Thực hiện chương trình “Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 12/2, Hội LHPN tỉnh và một số đơn vị đồng hành với Hội nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đã đến thăm, tặng quà tết cho trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn các xã Ngọc Liên, Hậu Lộc, Đông Thành, Ngọc Trạo và Kim Tân.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao kinh phí đỡ đầu và quà Tết cho trẻ mồ côi huyện Ngọc Lặc cũ.

Tại xã Ngọc Liên, đoàn đã tặng quà Tết và trao kinh phí đỡ đầu 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty CP Dạ Lan cho 10 trẻ mồ côi các xã thuộc huyện Ngọc Lặc cũ; trao biểu trưng 100 áo phao, 800 quyển vở cho Trường tiểu học Ngọc Trung và Trường tiểu học Ngọc Sơn và 10 suất quà cho trẻ khó khăn trên địa bàn.

Với tinh thần không để hội viên khó khăn bị bỏ lại phía sau, Hội LHPN tỉnh, Hiệp Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ngân hàng BIDV Trung Sơn Thanh Hóa và các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm đã trao 200 suất quà cho trẻ mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn các xã Hậu Lộc, Đông Thành, Ngọc Trạo và Kim Tân; biển biểu trưng 80 áo phao, 300 quyển vở cho trẻ mồ côi và học sinh khó khăn trên địa bàn xã Hậu Lộc.

Tại các nơi trao quà, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành đã động viên và khích lệ các con cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo học tập để trở thành công dân có ích cho xã hội; động viên hội viên, phụ nữ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh. Hội sẽ tiếp tục huy động các cấp Hội cơ sở, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ, tiếp thêm ý chí, nghị lực, niềm tin cho phụ nữ, trẻ mồ côi có điều kiện, động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành tặng quà cho Đảng ủy và Hội LHPN các xã.

Từ khóa:

#Hội lhpn tỉnh #xã Ngọc Liên #Hậu Lộc #Ngọc Trạo #Trường Tiểu học #Đỡ đầu trẻ mồ côi #Tặng quà tết #Chương trình #đồng hành #Dịp tết

