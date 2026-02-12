Hotline: 0822.173.636   |

Liên minh HTX tỉnh thăm, tặng quà Tết thành viên có hoàn cảnh khó khăn

Lê Hoà
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày (11 và 12/2), Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác thăm, tặng quà một số thành viên HTX có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày (11 và 12/2), Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác thăm, tặng quà một số thành viên HTX có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các đoàn công tác đã đến thăm 51 thành viên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt, lao động sản xuất tại các HTX trên địa bàn trên địa bàn các xã: Quảng Ngọc, Quảng Chính, Thạch Quảng, Thạch Bình, Yên Định, Yên Trường, Trung Chính, Hoằng Sơn và các phường Bỉm Sơn, Hải Lĩnh, Hạc Thành.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trịnh Thanh Tùng tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc HTX Dịch vụ nông nghiệp Định Liên, xã Yên Định.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Chung một mái nhà - Lan toả yêu thương” được Liên minh HTX tỉnh tổ chức hằng năm nhằm chia sẻ, động viên những thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc HTX tiểu thủ công nghiệp Trung Kiên, xã Hoằng Sơn.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Liên minh HTX tỉnh đối với các HTX và thành viên, không chỉ trong phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, góp phần củng cố, phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

