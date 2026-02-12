Ấm tình biên cương

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo các xã biên giới. Nhờ đó, nhiều hộ đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó, sát cánh cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đồng hành cùng phụ nữ biên cương tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho trẻ em vùng biên.

Chúng tôi cùng với đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành xuất phát từ 5 giờ sáng về với bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy. Sau nhiều giờ di chuyển, đoàn đến bản Chung Sơn cũng là lúc trời ngớt mưa. Ai cũng vội vã sắp xếp các nhu yếu phẩm, đồ dùng thật nhanh để chương trình trao quà phiên chợ “Tết chia sẻ, ấm tình dân bản” được diễn ra theo đúng kế hoạch, đáp ứng mong mỏi, háo hức chờ đợi của người dân trong xã và các xã lân cận.

Ngoài những phần quà, chương trình cũng trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ, trẻ em khó khăn tại các xã Sơn Thủy, Na Mèo, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Trung Hạ, Sơn Điện... Điểm nhấn đặc biệt hướng về vùng biên dịp tết là hoạt động “Gian hàng 0 đồng” thu hút sự quan tâm nhất của người dân với 500 phiếu nhận hàng miễn phí là những nhu yếu phẩm, đồ dùng, quần áo... Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa còn khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và người dân trên địa bàn; Hội Phụ nữ Công an tỉnh cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em...

Cầm trên tay những túi hàng thiết yếu bao gồm cá khô, nước mắm, dầu ăn, mì chính, bột canh, lạc, mì tôm cùng những bộ quần áo mới tinh tươm, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Việc lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như moi khô hay gia vị hàng ngày cho thấy sự tinh tế, sát sao của tổ chức hội trong việc tìm hiểu nhu cầu thực tế của người dân vùng biên, đảm bảo hỗ trợ đúng và trúng những gì bà con đang thiếu hụt trong dịp tết.

Chị Chứ Thị Chứ, bản Ché Lầu chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, tết đến còn nhiều lo toan. Nhận được sự quan tâm, động viên và những phần quà ý nghĩa của chương trình và các nhà hảo tâm, bà con rất phấn khởi, ấm lòng. Đây là nguồn động viên lớn để chúng tôi yên tâm đón tết và cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” qua các năm từ 2018 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, phối hợp với các đơn vị đồng hành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về vùng biên khó khăn, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Những món quà trao tặng cho Nhân dân các xã vùng biên chỉ là hỗ trợ tạm thời. Nhiều năm nay, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã hướng đến hỗ trợ lâu dài, mang tính bền vững được hai ngành phụ nữ, biên phòng và các đơn vị đồng hành thực hiện. Đó là hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương; các mô hình sinh kế do hộ dân trực tiếp hưởng thụ, như: bò, dê, lợn nái đen, vịt, hướng dẫn sản xuất lúa, trồng rau... ở các xã: Bát Mọt, Trung Lý, Yên Khương, Mường Chanh, Quang Chiểu... Các mô hình đang phát huy hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương. Qua đó từng bước làm thay đổi tư tưởng trông chờ ỷ lại của bà con vào Nhà nước mà phải chủ động, phát huy nội lực, thay đổi tập quán, phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ; bỏ các hủ tục; hạn chế và giảm dần tình trạng kết hôn sớm, hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là yên tâm, gắn bó, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chị Lương Thị Nệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Chanh, chia sẻ: “Xã được hỗ trợ kinh phí chăn nuôi bò của do Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành hỗ trợ. Chúng tôi đã chỉ đạo các chi hội sát sao theo dõi, hỗ trợ chị em cách chăm sóc, nuôi dưỡng con nuôi để mô hình đạt hiệu quả, lan tỏa phương pháp, cách làm cho nhiều hộ khác cùng tham gia làm kinh tế, chăm lo cho gia đình”.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Tết chia sẻ, ấm tình dân bản” là những hoạt động trọng tâm thường niên nhằm cụ thể hóa chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được thực hiện qua các giai đoạn từ năm 2018 đến nay. Mỗi chuyến về với biên cương không chỉ để trao những phần quà, mà còn là dịp để những cán bộ hội được trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu những gian truân, vất vả của hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo và các chiến sĩ biên phòng ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chúng tôi luôn trăn trở làm sao để mỗi hội viên ở vùng sâu, vùng xa không bị bỏ lại phía sau, để tết đến, xuân về, mỗi nhà đều được đón xuân vui vẻ, ấm cúng”.

Bên cạnh các phần quà dành cho hội viên, hằng năm Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng vũ trang. Việc làm đó thể hiện sự phối hợp mật thiết, đồng hành, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hàng nghìn suất quà được trao mỗi năm cho hội viên, phụ nữ vùng biên, hàng chục mô hình sinh kế hỗ trợ tận hộ gia đình... là những món quà ý nghĩa góp phần từng bước làm thay đổi cuộc sống của người dân vùng biên khó khăn. Họ là những người đang ngày đêm thắp lửa, góp phần xây đắp sự bình yên, ấm no, hạnh phúc cho vùng biên xa xôi nhất tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hà