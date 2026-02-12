Chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê ăn Tết

Khi những con đường đã rộn ràng sắc xuân, thì trong phòng bệnh, nhiều người vẫn âm thầm chống chọi với bệnh tật. Thấu hiểu ước mong giản dị ấy, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, hỗ trợ đưa người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết an toàn, ấm áp.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về quê ăn Tết.

Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, “Chuyến xe yêu thương” đã trở thành hoạt động thường niên mỗi độ xuân về. Năm nay, bệnh viện phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm bố trí xe ô tô miễn phí đưa bệnh nhân cùng người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên bệnh viện rộn ràng hơn thường ngày. Những bệnh nhân vừa hoàn tất đợt điều trị, tay xách hành lý giản dị, ánh mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động khi chuẩn bị được trở về nhà sau nhiều tháng ngày “gắn bó” với giường bệnh. Các y, bác sĩ thăm khám lại, dặn dò cẩn thận về chế độ dùng thuốc, sinh hoạt, lịch tái khám sau Tết. Sự chu đáo ấy giúp người bệnh yên tâm hơn trong hành trình trở về.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, chi phí điều trị đã là gánh nặng lớn, việc đi lại trong dịp Tết càng thêm vất vả. Thông qua “Chuyến xe yêu thương”, chúng tôi mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn, giúp người bệnh được về sum họp cùng gia đình, có thêm động lực tinh thần để tiếp tục điều trị sau Tết. Không chỉ hỗ trợ phương tiện, bệnh viện còn trao tặng mỗi bệnh nhân một phần quà xuân gồm nhu yếu phẩm và một khoản hỗ trợ nhỏ. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ thầy thuốc cũng như cộng đồng dành cho người bệnh".

Ngồi chờ chuyến xe chuẩn bị khởi hành, ông Vi Văn Tâm, xã Đồng Lương – đang điều trị tại bệnh viện – không giấu được xúc động: "Chúng tôi vô cùng biết ơn khi được đón nhận những phần quà ý nghĩa từ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo bệnh viện cùng các nhà hảo tâm. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với những bệnh nhân đang ngày đêm nỗ lực điều trị. Trong suốt thời gian nằm viện, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Ban Giám đốc và sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, điều dưỡng. Có những đêm các bác sĩ túc trực bên giường bệnh; có những lời động viên chân thành vào lúc chúng tôi mệt mỏi nhất vì hóa trị, xạ trị. Sự thấu cảm ấy giúp chúng tôi có thêm niềm tin để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Hôm nay được trở về nhà trên “Chuyến xe yêu thương” càng thêm ý nghĩa, bởi với gia đình tôi thuộc diện khó khăn, nếu tự túc phương tiện về quê dịp Tết sẽ rất tốn kém".

Không chỉ tại Bệnh viện Ung bướu, chương trình tương tự cũng được triển khai ở nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, những chuyến xe miễn phí cũng đưa các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt trở về quê đón Tết cùng gia đình. Bé L.T.M ở xã miền núi Quan Sơn điều trị bệnh tim bẩm sinh ở bệnh viện nhiều tháng qua. Mẹ bé chia sẻ: "Chi phí điều trị cho con đã vượt quá khả năng của gia đình. Những ngày cận Tết, chúng tôi lo lắm vì không biết xoay xở tiền xe về quê thế nào. Nay được bệnh viện hỗ trợ xe và quà Tết, cả gia đình thực sự xúc động. Được về nhà trong những ngày đầu xuân là niềm hạnh phúc lớn đối với chúng tôi".

Theo chị Nguyễn Thị Oanh, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bên cạnh công tác chuyên môn, chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi và gia đình luôn được đơn vị quan tâm. Các hoạt động hỗ trợ Tết không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn góp phần tạo tâm lý tích cực, giúp người bệnh hợp tác điều trị tốt hơn. “Chuyến xe yêu thương” không chỉ là hoạt động hỗ trợ đi lại đơn thuần mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đồng hành của ngành y tế, của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho người bệnh trên cả phương diện chuyên môn lẫn đời sống tinh thần.

Giữa những ngày cuối năm tất bật, hình ảnh những chuyến xe lăn bánh rời cổng bệnh viện, chở theo niềm vui đoàn tụ và hy vọng, đã trở thành dấu ấn đẹp của mùa xuân. Với người bệnh, hành trình trở về quê nhà không chỉ là quãng đường địa lý. Đó còn là hành trình của niềm tin – tin vào sự sẻ chia của cộng đồng, tin vào sự đồng hành của ngành y tế, và tin vào ngày mai khỏe mạnh hơn để tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật.

