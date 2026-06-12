Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương bổ sung nguồn nhân lực còn thiếu cho cấp xã

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các công việc chuyên môn, nghiệp vụ mà nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương để bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đôn đốc các xã, phường, đặc khu thực hiện các giải pháp nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã và khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được giao đảm nhận, bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng địa bàn.

Qua kết quả rà soát, các địa phương xác định cụ thể nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo từng vị trí việc làm để thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức trong phạm vi biên chế được giao.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rút gọn tối đa về thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Trường hợp xã, phường, đặc khu còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng nhưng chưa có đủ điều kiện để tổ chức kỳ tuyển dụng riêng thì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền và phân bổ số lượng người làm việc về các xã, phường theo yêu cầu.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án để thực hiện ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ đối với các công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ phục vụ mà nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được, nhằm phục vụ nội bộ cho hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị (theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP, quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức).

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương được ký kết hợp đồng lao động để hỗ trợ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp xã. Người ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức không tính trong biên chế được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kinh phí thực hiện ký hợp đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm, nằm ngoài quỹ lương và ngoài kinh phí khoán chi hành chính của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các địa phương được huy động nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện ký kết hợp đồng.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương để bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã như điều động, bố trí, phân công công tác đối với nguồn từ nơi khác, điều chuyển biên chế... theo thẩm quyền./.

Theo Vietnam+