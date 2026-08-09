Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027

Tại công văn gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức.

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đã xây dựng phương án nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán Đinh Mùi) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, gửi lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán Đinh Mùi) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động).

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức.

Phương án 1: nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Theo Bộ Nội vụ, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Ảnh: Bộ Nội vụ.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án 2: nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027.

Ảnh: Bộ Nội vụ

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ Nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Trong 2 phương án trên, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1 vì bảo đảm hài hòa quyền nghỉ ngơi của người lao động với yêu cầu duy trì ổn định hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và điều hành kinh tế - xã hội.

Phương án này bảo đảm kỳ nghỉ Tết 7 ngày liên tục, tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết, đồng thời không kéo dài quá mức làm ảnh hưởng đến nhịp trở lại sau kỳ nghỉ.

Việc kết thúc kỳ nghỉ vào thứ Tư, ngày 10/2/2027 cũng tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sau Tết, góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, hạn chế tình trạng dồn việc, gián đoạn kéo dài hoặc chậm khôi phục nhịp sản xuất, kinh doanh.

Góp ý phương án nghỉ lễ, Tết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất lựa chọn đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày và nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 liên tục 4 ngày.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ góp ý về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTT&DL thống nhất lựa chọn phương án 1 về nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (hoán đổi để nghỉ 4 ngày) và phương án 1 về nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (không hoán đổi lịch, nghỉ đúng 7 ngày).

Đồng thời, Bộ cũng nhất trí với các nội dung khác tại dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Nguồn: https://vtv.vn/bo-noi-vu-de-xuat-nghi-7-ngay-lien-tuc-dip-tet-nguyen-dan-2027-100260808203324322.htm