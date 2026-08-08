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Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 8/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 8/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Hồi 19 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Nam tốc độ 10-15 km/h, suy yếu và tan dần.

Đối với diễn biến thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 8/8 và ngày 9/8, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m, riêng khu vực Hoàng Sa sóng cao 2-4m.

Khu vực biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, đêm 8/8 khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; đêm 8/8 và ngày 9/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 9/8 và ngày 10/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 3-5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m; biển động.

Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, sóng cao 2- 4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ap-thap-nhiet-doi-da-suy-yeu-thanh-mot-vung-ap-thap-post1128996.vnp

Từ khóa:

#Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Áp thấp nhiệt đới #Vùng biển #Trung Quốc #khu vực Bắc biển Đông #Đặc khu #Hoàng sa #Quốc gia #phía Bắc #Mưa rào và dông

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