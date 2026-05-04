Bộ GD-ĐT: Đảm bảo đủ sách giáo khoa chậm nhất trước khai giảng 20 ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đẩy mạnh in ấn, phát hành, mục tiêu là đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa cho các địa phương, cho giáo viên trước năm học mới ít nhất 20 ngày.

Sách giáo khoa mới đang được in ấn tại các cơ sở in của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5.

Sách giáo khoa thống nhất nhưng không duy nhất

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, thực hiện yêu cầu cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa và tiến tới đến năm 2030 miễn phí toàn bộ sách giáo khoa theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực triển khai ngay từ cuối năm 2025.

Năm học 2025-2026, cả nước có ba bộ sách giáo khoa là Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Với yêu cầu của Chính phủ là thực hiện thống nhất sách giáo khoa ngay từ năm học 2026-2027 nên không thể biên soạn được một bộ sách mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các sở giáo dục đào tạo, các chuyên gia, ban hành các nguyên tắc và tiêu chí, từ đó đi đến thống nhất chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là bộ sách thống nhất.

Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở giáo dục đào tạo về thống nhất sử dụng bộ sách này đồng thời vẫn sử dụng các bộ sách khác do theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khẳng định dạy học theo chương trình là trọng tâm, sách giáo khoa chỉ là học liệu, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc cần hiểu một cách linh hoạt: một bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung không có nghĩa là chỉ sử dụng duy nhất một sách giáo khoa mà có thể sử dụng các sách giáo khoa khác, các nguồn tư liệu khác từ sách, báo, Internet... để làm phong phú thêm kiến thức và các bài kiểm tra đánh giá. Điều này phù hợp với định hướng chuyển từ dạy kiến thức là chính sang dạy kỹ năng, từ đó hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo biên chỉnh bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, nhất là ở sách giáo khoa các môn Lịch sử và Địa lý. Hiện Nhà xuất bản Giáo dục đã nhập kho và công bố giảm giá sách giáo khoa với mức trung bình là 13,3%.

Bộ cũng chỉ đạo việc tập huấn sử dụng sách giáo khoa thống nhất theo hướng tập trung vào các vấn đề giáo viên vướng mắc, không tập huấn tràn lan.

Bổ sung chương trình nhưng không quá tải

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, về mặt khoa học giáo dục và theo kinh nghiệm thế giới, chu kỳ của một chương trình thường từ 10 đến 15 năm mới thay đổi tổng thể nhưng chương trình được phát triển hàng năm.

Trong các năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn rà soát chương trình để từ đó chỉ đạo về chuyên môn. Bộ cũng đã chỉ đạo các sở giáo dục, giáo viên, đặc biệt là các hiệu trưởng linh hoạt trong tổ chức chương trình giáo dục của trường mình theo hướng tối thiểu phải đảm bảo khung chương trình nhưng có thể điều chỉnh mức độ theo từng trường, từng lớp, từng học sinh.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 71 trong việc tăng thời lượng các môn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư và chỉ đạo hướng dẫn dạy thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa, nghệ thuật cho học sinh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, có thể đẩy nhanh tiếp thu, cập nhật những nội dung tiên tiến của thế giới để thực hiện yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tương lai như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Việc bổ sung các nội dung mới được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia và cơ sở giáo dục để đảm bảo không gây quá tải cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, là phải dạy cho người học khả năng tự học rất cao./.

Theo TTXVN