Bộ GD&ĐT triển khai chiến lược đào tạo nhân lực công nghệ cao giai đoạn 2025-2035

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học đổi mới chương trình STEM, triển khai đào tạo nhân lực công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, hướng tới mục tiêu đến năm 2045.

Nhằm triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045 (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo đại học rà soát, đổi mới chương trình đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM).

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường áp dụng mô hình giáo dục hội tụ, chú trọng năng lực thực tiễn và tiếp cận liên ngành, nhất là các chương trình đào tạo sau đại học về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Gắn kết chặt chẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với thu hút, trọng dụng người có trình độ tiến sĩ các ngành STEM đang làm việc ở nước ngoài

Căn cứ vào năng lực, thế mạnh về nghiên cứu, đào tạo, các trường lập kế hoạch và tuyển sinh, đào tạo các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng từ năm 2025 tới năm 2035.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường thống nhất phương thức tuyển sinh đối với tất cả chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng; phương thức xét tuyển đối với đào tạo tiến sĩ theo từng ngành, nhóm ngành.

Các nhà trường cần gắn kết chặt chẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với thu hút, trọng dụng người có trình độ tiến sĩ các ngành STEM đang làm việc ở nước ngoài; ưu tiên xét tuyển, cử giảng viên đi học tiến sĩ khối ngành STEM tại các cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần ưu tiên giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược cho giảng viên của các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng, nghiên cứu sinh các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt; có chính sách khuyến khích hợp tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành STEM gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp theo cơ chế đặt hàng dựa trên kết quả “đầu ra”.

Đồng thời, các trường cần xây dựng và triển khai chính sách thu hút, duy trì ổn định đội ngũ giảng viên giỏi; áp dụng chính sách hỗ trợ dài hạn về điều kiện làm việc, sinh hoạt và nghiên cứu, nhất là đối với giảng viên trẻ có tiềm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các nhà trường ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm, công nghệ và học liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu công nghệ cao; tăng cường hợp tác giữa các trường; huy động sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người học được thực hành, thực tập tại doanh nghiệp...

Theo VOV