Đào tạo những lớp sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”

Kế thừa và phát triển từ phong trào “Sinh viên 3 tốt”, phong trào “Sinh viên 5 tốt” hiện nay của sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức nói riêng đang trở thành phong trào hành động cách mạng của sinh viên trong giai đoạn mới.

Sinh viên Trường ĐH Hồng Đức tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Phú Lệ.

Bám sát các tiêu chí của “Sinh viên 5 tốt” đó là: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt, Hội Sinh viên (HSV) Trường ĐH Hồng Đức đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các chi hội và tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” theo từng năm học. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động tạo sân chơi bổ ích, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, trưởng thành như: Hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia chương trình “chung sức vì cộng đồng”, “ngày chủ nhật hồng”... Đặc biệt, để trở thành “Sinh viên 5 tốt”, cùng với việc tham gia các phong trào, rèn luyện đạo đức... tiêu chí học tập đóng vai trò hết sức quan trọng- đây cũng được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi sinh viên.

Chủ tịch HSV Trường ĐH Hồng Đức Vũ Văn Duẩn, cho biết: "Thực hiện tiêu chí học tập tốt, HSV nhà trường đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học đối với sinh viên, như: tổ chức các cuộc thi khoa học, thành lập, phát triển các câu lạc bộ (CLB) học thuật như: CLB tiếng Anh, CLB Nhà Doanh nghiệp tương lai, CLB Sách và Hành động, CLB Tài năng trẻ... Qua đó tạo môi trường để sinh viên phấn đấu rèn luyện, học tập. Ngoài ra, để bảo đảm tiêu chí “thể lực tốt”, HSV phối hợp với đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao như: bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền... nhân các ngày lễ lớn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia sinh hoạt. Các CLB võ thuật, dance... cũng được thành lập và duy trì hiệu quả, tạo môi trường lành mạnh cho sinh viên rèn luyện, phát huy các kỹ năng sống.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực cùng sự năng động, sáng tạo và hưởng ứng tích cực của mỗi sinh viên, từ năm 2021 đến nay, Trường ĐH Hồng Đức có 2 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương”, 1 sinh viên đạt danh hiệu Giải thưởng “Sao tháng Giêng”, 60 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 16 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 403 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Những gương mặt điển hình “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng” đều được tuyên dương trong các lễ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, qua đó, giáo dục ý thức phấn đấu, rèn luyện cho nhiều sinh viên khác noi theo.

Kết quả trên cho thấy, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã, đang lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức, hành động, ý thức rèn luyện, phấn đấu của sinh viên. Từ phong trào này, mỗi sinh viên đã xác định đúng đắn động cơ học tập, rèn luyện, năng lực sáng tạo, lối sống đẹp; có khát vọng cống hiến, vươn lên khởi nghiệp và tham gia các hoạt động sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Sinh viên Nguyễn Phương Anh, lớp K26, ĐH Sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là danh hiệu đó còn là quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và hoàn thiện. Khi hoàn thành mỗi tiêu chí, bản thân em cũng đã tự trang bị thêm những kỹ năng mềm cần thiết trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đặc biệt là tiêu chí “học tập tốt” giúp em vững vàng hơn trong chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập sau khi ra trường”.

Phấn đấu để trở thành “Sinh viên 5 tốt” là cả một quá trình nỗ lực. Nhưng điều quan trọng hơn không phải chỉ dừng lại ở “danh hiệu” mà là sự trưởng thành ở chính bản thân mỗi sinh viên và được xã hội ghi nhận. Đây cũng là điều mà Trung ương HSV Việt Nam muốn gửi gắm qua phong trào. Theo Chủ tịch HSV Trường ĐH Hồng Đức Vũ Văn Duẩn, “Sinh viên 5 tốt” là một trong những phong trào vừa có tính thử thách, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi sinh viên khẳng định mình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều sinh viên nhà trường đã thực sự trưởng thành từ phong trào này. Từ vai trò, ý nghĩa đó, HSV Trường ĐH Hồng Đức sẽ tiếp tục là “ngôi nhà chung” của sinh viên, là nơi khơi dậy khát vọng, nuôi dưỡng lý tưởng, phát huy trí tuệ, góp phần đào tạo những lớp sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”, có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Bài và ảnh: Phong Sắc