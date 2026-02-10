Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT.

Giờ học của học sinh Trường Trung học cơ sở Pom Lót, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Khác với Thông tư 33/2020 chủ yếu tập trung vào thẩm định, dự thảo thông tư mới quy định đầy đủ, xuyên suốt các khâu về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Dự thảo thông tư quy định bắt buộc tổ chức dạy học thực nghiệm đối với bản thảo tài liệu trước khi trình thẩm định. Kết quả thực nghiệm phải được đánh giá bằng văn bản, đồng thời khuyến khích thu thập ý kiến phản hồi của học sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm mới này nhằm nâng cao tính sư phạm, tính khả thi và mức độ phù hợp của tài liệu khi triển khai thực tế.

Dự thảo thông tư cũng lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương. Theo đó, khung giáo dục địa phương là văn bản định hướng, xác định các nội dung tổng thể cho từng cấp học, lớp học; làm căn cứ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương bảo đảm tính chỉnh thể, sự phát triển liên tục, tránh trùng lặp, nhất quán từ lớp dưới lên lớp trên và thống nhất với các cấp học khác.

Dự thảo thông tư quy định chi tiết các mạch nội dung cốt lõi của tài liệu giáo dục địa phương, từ lịch sử, văn hóa, địa lí, môi trường, kinh tế - xã hội, nghề truyền thống đến các vấn đề phát triển bền vững của địa phương.

Theo yêu cầu tại dự thảo thông tư, nội dung tài liệu giáo dục địa phương phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, nhất quán, nhân văn, có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp trình độ, đặc điểm lứa tuổi học sinh, không gây quá tải và không mang định kiến, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nội dung tài liệu giáo dục địa phương phải tạo điều kiện để giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục.

Nội dung tài liệu giáo dục địa phương cũng phải chú trọng tổ chức các hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương phải có ít nhất 1/3 là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở cấp học tương ứng với tài liệu được thẩm định.

Theo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2025, tài liệu giáo dục địa phương không phải là sách giáo khoa, do sở giáo dục và đào tạo chủ trì biên soạn và được phê duyệt bởi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó, tài liệu giáo dục địa phương nằm trong danh mục sách giáo khoa và do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt./.

Theo TTXVN