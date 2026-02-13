Nghĩa tình vì thế hệ tương lai của xứ Thanh

Trên hành trình bền bỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của giáo sư (GS) và gia đình GS Lê Viết Ly, hơn 18 năm qua kể từ khi ra đời và đi vào hoạt động, Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly đã có những đóng góp quan trọng, nghĩa tình vì thế hệ tương lai của xứ Thanh.

Đại diện Tập đoàn Sun Group trao học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên đạt thành tích trong học tập.

Với tâm nguyện được góp sức cho sự nghiệp “trồng người” của quê hương xứ Thanh, năm 2007, GS, Tiến sĩ Lê Viết Ly và gia đình đã thống nhất với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND tỉnh hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, gia đình GS được tổ chức trao học bổng mang tên “Học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly” cho học sinh, sinh viên (HS, SV) trong toàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập và rèn luyện. Cũng từ đây, Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly ra đời và đi vào hoạt động. Từ mục tiêu khuyến học, khuyến tài, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Trong suốt chặng đường hơn 18 năm qua, Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly luôn đồng hành và có những đóng góp quan trọng, nghĩa tình đối với hoạt động giáo dục và đào tạo nói chung, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh nhà nói riêng.

Đặc biệt, việc trao thưởng cho HS, SV nghèo vượt khó; thưởng cho giáo viên dạy giỏi, làm công tác khuyến học xuất sắc từ Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly không chỉ được duy trì liên tục trong nhiều năm, mà mức thưởng và số lượng HS, SV, giáo viên được thưởng năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm nay, Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly dành trên 2 tỷ đồng để trao học bổng cho hơn 450 HS, SV vượt khó học giỏi; thưởng cho 50 cán bộ quản lý giỏi, giáo viên giỏi, làm khuyến học xuất sắc và hỗ trợ kinh phí cho các trường học.

Qua thống kê của Hội Khuyến học tỉnh, đến nay, tổng số tiền gia đình GS Lê Viết Ly ủng hộ, tài trợ cho Thanh Hóa để xây dựng trường học, hỗ trợ thiết bị giáo dục, trao học bổng, thưởng cho HS, SV đã lên tới gần 80 tỷ đồng. Đã có trên 7.400 HS được nhận học bổng, với mức từ 2 đến 3 triệu đồng/HS; gần 500 SV được nhận học bổng liên tục từ khi vào học đến khi tốt nghiệp đại học, với mức từ 10 đến 15 triệu đồng/năm/SV. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, đây không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất quý giá, mà còn là động lực tinh thần to lớn, khích lệ các em nỗ lực học tập, nghiên cứu, là minh chứng sống động thể hiện tấm lòng và niềm tin yêu đặc biệt mà GS dành cho thế hệ trẻ xứ Thanh. Nhờ sự giúp đỡ ấy, nhiều HS, SV đã không ngừng vươn lên trong học tập và rèn luyện, đạt được những kết quả đáng trân trọng; tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến cho xã hội. Khi trưởng thành, có những thành công bước đầu, nhiều em mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc và mong được lan tỏa những điều tốt đẹp ấy bằng hành động sẻ chia, giúp đỡ, nâng bước cho các thế hệ HS có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp nối hành trình nhân văn mà GS Lê Viết Ly đã khởi xướng, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp và nhân ái hơn.

Mỗi HS, SV được nhận học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em đều có chung nghị lực và khát khao gặt hái vinh quang trên con đường tri thức. Em Mai Thị Thu Hiền, sinh viên Khoa Kế toán và Doanh nghiệp, Trường Đại học Thủy Lợi chia sẻ: “Em là một trong số rất nhiều bạn SV may mắn và hạnh phúc được nhận học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly trong suốt nhiều năm liền. Đến nay niềm vui đó đối với em vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên được nhận học bổng. Đó không chỉ là món quà vật chất ý nghĩa mà còn là sự động viên tinh thần vô giá đối với em. Em nhận được học bổng từ Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly như đón nhận được tình yêu thương ấm áp, được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, vững bước trên chặng đường hiện tại và mạnh mẽ hướng về tương lai”.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vương Văn Việt, những đóng góp của gia đình GS Lê Viết Ly cùng hành trình bền bỉ, nghĩa tình trong suốt 18 năm qua của Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly đối với giáo dục và đào tạo cũng như phong trào khuyến học, khuyến tài tại Thanh Hóa đã được lãnh đạo, Nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Những đóng góp ấy không chỉ tạo ra nguồn lực đáng kể cho phong trào giáo dục, khuyến học mà còn tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, có sức lan tỏa lớn với những việc làm thiết thực, hiệu quả “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Bài và ảnh: PS