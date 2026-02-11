Trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức và Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa

Chiều 11/2, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức và Trường Cao đẳng (CĐ) Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng hai nhà trường.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo và trao các Quyết định. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự lễ công bố và trao Quyết định tại Trường ĐH Hồng Đức.

Tại các hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 468/QĐ-UBND và Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 7/2/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức; điều động, bổ nhiệm PGS.TS Lê Viết Báu, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Hồng Đức, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa.

Các Quyết định có thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân hiệu trưởng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc mừng PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền và PGS.TS Lê Viết Báu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ môi trường giáo dục và đào tạo, có nhiều đóng góp trong công tác quản lý, nghiên cứu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền và PGS.TS Lê Viết Báu trên cương vį mới, nhanh chóng nắm bắt toàn diện tình hình, sâu sát cơ sở, xây dựng phương thức lãnh đạo khoa học, dân chủ, kỷ cương; phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, chủ động rà soát lại toàn bộ công việc trọng tâm, kịp thời nhận diện các vấn đề cần ưu tiên xử lý; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính quyết đoán và kinh nghiệm quản lý; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng chương trình hành động cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Cùng với đó, quán triệt, triển khai đồng bộ các chủ trương lớn về phát triển giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, làm cơ sở định hướng phát triển giáo dục đại học bài bản, khoa học, bền vững.

Các đồng chí tân hiệu trưởng cũng cần quan tâm chỉ đạo các nhà trường tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT, các sở, ngành liên quan để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng.

Trước mắt, đối với Trường ĐH Hồng Đức cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tư tưởng và tổ chức để triển khai sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức.

Các đại biểu dự hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.

Đối với Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tập trung triển khai hiệu quả đề án phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt; quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tân hiệu trưởng cùng với tập thể nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh và thị trường lao động. Tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng thực chất, thực nghiệp; chủ động nghiên cứu mở mới hoặc hợp tác đào tạo các ngành, lĩnh vực phục vụ các trụ cột phát triển của tỉnh. Tạo chuyển biến rõ nét về nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo và chuyển giao công nghệ theo hướng “tập trung - hiệu quả - có địa chỉ ứng dụng”. Phát huy thế mạnh chuyên ngành để đưa nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trở thành động lực phát triển của nhà trường. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số gắn với đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Lê Viết Báu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường ĐH Hồng Đức và Trường CĐ Nông nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới; đồng hành, hỗ trợ các đồng chí PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, PGS.TS Lê Viết Báu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị hiệu trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền phát biểu nhận nhiệm vụ.

PGS.TS Lê Viết Báu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền và PGS.TS Lê Viết Báu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời bày tỏ quyết tâm không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và năng lực chuyên môn, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

