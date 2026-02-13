Tạo động lực viết tiếp trang sử truyền thống của quê hương “đất Thanh - đất học”

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của thế hệ trẻ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài (KH, KT) không chỉ diễn ra sôi nổi trong dịp khai giảng hay tổng kết năm học mà còn náo nức mỗi độ tết đến, xuân về.

Đại diện Hội Khuyến học xã Lưu Vệ trao thưởng cho học sinh trong chương trình “Tết khuyến học” Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong những năm gần đây, “Tết khuyến học” đã trở thành nét đẹp văn hóa đối với mọi người, mọi nhà trong nhiều dòng họ, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Minh chứng cho thấy, cứ vào đầu xuân, năm mới, con cháu trong dòng họ Nguyễn Phúc, xã Vạn Lộc lại rộn ràng, hân hoan với “Tết khuyến học”. Đây vừa là dịp tổng kết, trao thưởng, động viên, khuyến khích con cháu phấn đấu học tập, rèn luyện, vừa xây dựng tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi và mong muốn một năm mới bình an, hạnh phúc đến với mọi thành viên, con cháu trong họ. Đặc biệt, trong chương trình “Tết khuyến học”, con cháu trong dòng họ không chỉ được nhận những phần thưởng ý nghĩa mà còn được nghe các thế hệ cha anh chia sẻ những câu chuyện vượt khó, từ đó, khơi dậy tinh thần nỗ lực, quyết tâm trên con đường đến trường trong thế hệ trẻ. Không chỉ dòng họ Nguyễn Phúc, nhiều dòng họ khác, như: Họ Lê, họ Vũ ở xã Nga An; họ Trịnh Văn ở xã Định Tân; họ Hàn ở xã Quảng Ngọc... mỗi độ xuân về, các gia đình trong họ lại háo hức với “Tết khuyến học” nhằm khuyến khích thành tích của con em mình sau một năm học tập, rèn luyện, động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ, quê hương.

Không dừng lại ở các dòng họ, từ khi phong trào “Tết khuyến học” được Hội Khuyến học (HKH) tỉnh phát động rộng rãi từ năm 2014, cấp ủy, chính quyền và HKH ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang niềm vui, hạnh phúc và sự hân hoan đến với mọi người, mọi nhà, nhất là việc tổ chức gặp mặt, trao thưởng học sinh, sinh viên trong dịp đầu xuân. Mới đây, UBND xã Lưu Vệ đã tổ chức chương trình trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 và “Tết Khuyến học” Xuân Bính Ngọ 2026. Tại chương trình, đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trên địa bàn xã đã được nghe đại diện HKH xã Lưu Vệ thông tin về vai trò, ý nghĩa của “Tết Khuyến học” cũng như kết quả hoạt động KH, KT, xây dựng xã hội học tập năm 2025 và phát động xây dựng quỹ khuyến học trên địa bàn xã năm 2026. Đặc biệt, tại chương trình, 35 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 50 học sinh có tinh thần nỗ lực vượt khó đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện trên địa bàn xã đã được lãnh đạo xã Lưu Vệ, HKH xã và các tổ chức doanh nghiệp trong xã vinh danh, khen thưởng trong niềm hân hoàn chuẩn bị chào đón Xuân Bính Ngọ 2026. Chủ tịch HKH xã Lưu Vệ Nguyễn Quang Trưng chia sẻ: “Tết Khuyến học” đã trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa tại nhiều dòng họ, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung, xã Lưu Vệ nói riêng. Hoạt động này không chỉ mở đầu cho chuỗi hoạt động KH, KT trong năm mà còn nhằm giáo dục, cổ vũ truyền thống hiếu học, huy động nguồn lực, sức mạnh toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và công tác KH, KT, xây dựng xã hội học tập”.

Ở cấp tỉnh, cứ vào ngày mùng 5 tết, HKH tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Chương trình “Tết khuyến học” xứ Thanh để trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi; đồng thời kêu gọi vận động xây dựng quỹ khuyến học. Đơn cử như trong chương trình “Tết khuyến học” Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi đã được nhận học bổng từ Quỹ KH, KT Lê Khả Phiêu, Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ”, Quỹ KH, KT Lam Sơn... Cũng qua chương trình đã kêu gọi, vận động được gần 6 tỷ đồng vào quỹ khuyến học. Trong đó, Tổng Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông ủng hộ 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn ủng hộ 1 tỷ đồng; Tổng Công ty CP Hợp Lực ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Hoàng Tuấn ủng hộ 200 triệu đồng... Sự hỗ trợ, tiếp sức của các tổ chức, cá nhân trong chương trình “Tết khuyến học” và những suất học bổng nghĩa tình gửi đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm mới là việc làm mang tính nhân văn cao cả. Từ đây nhiều học sinh, sinh viên thực sự có năng lực không bị bỏ phí vì dang dở con đường đến trường.

Phong trào “Tết khuyến học” đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ thúc đẩy phong trào KH, KT của tỉnh nhà ngày càng phát triển sâu rộng. Theo đại diện HKH tỉnh, việc phát động phong trào “Tết khuyến học” vào dịp Tết Nguyên đán nhằm hướng tới mục tiêu quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa việc học của con em ở mỗi gia đình, dòng họ. Đây cũng là dịp để mỗi gia đình, dòng họ giáo dục truyền thống hiếu học, biểu dương thành tích học tập của con em, động viên các cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Đối với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức HKH, thông qua “Tết khuyến học” sẽ vận động gây quỹ khuyến học, tạo nguồn kinh phí cho việc trao học bổng, khen thưởng để ngày càng nhiều học sinh, sinh viên nghèo học giỏi được hỗ trợ... Qua đó, tạo động lực để mỗi học sinh, sinh viên, mỗi gia đình, dòng họ trên khắp các vùng, miền trong tỉnh viết tiếp trang sử truyền thống của quê hương “đất Thanh - đất học”.

Bài và ảnh: Lê Phong