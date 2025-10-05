Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp kịp thời cứu hộ tàu gặp nạn trên biển

Vào lúc 14 giờ ngày 4/10/2025, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa nhận được thông tin từ BĐBP Hà Tĩnh đề nghị cứu hộ, cứu nạn 1 tàu cá bị hỏng máy có 2 thuyền viên đang trôi dạt gần đảo Mê.

Tàu của Đồn Biên phòng Sầm Sơn lai dắt tàu gặp nạn vào bờ an toàn.

Cụ thể, lúc 08 giờ ngày 3/10, tại tọa độ 19018’18”N; 106025’42”E cách Đông Nam đảo Mê khoảng 30 hải lý, tàu cá mang số hiệu HT 20800TS, dài 10,5m, công suất 90CV, trên tàu có 2 thuyền viên, bị hỏng máy đang trôi dạt đề nghị được cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị liên quan thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn, để nắm và hỗ trợ giúp đỡ. Đồng thời thời chỉ đạo Hải đội 2 sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, khi có lệnh.

Khoảng 19 giờ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa liên lạc được với tàu TH 90340 TS do ông Đỗ Văn Hương (phường Sầm Sơn) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách tàu bị nạn khoảng 16 hải lý. Ban Chỉ huy đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp đề nghị tàu ông Hương tiếp cận hỗ trợ.

Đến 21 giờ 30, tàu ông Hương tiếp cận được tàu HT 20800 TS và tổ chức lai dắt. Đến 10 giờ ngày 5/10, hai tàu về đến phao số 0 Lạch Hới nhưng không vào cảng do nước cạn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều tàu của Đồn Biên phòng Sầm Sơn cùng 12 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Phó Tham mưu trưởng chỉ huy ra lai dắt về cảng Hới an toàn.

Sau khi vào cảng quân y đơn vị đã tổ chức thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên, hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định, bình thường.

Được biết chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1998 và thuyền viên Hoàng Ngọc Trung, sinh năm 1974, cả 2 người đếu trú tại thôn 3, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, khi đang di chuyển từ Hà Tĩnh đi Quảng Ninh thì bị hỏng máy và trôi dạt. Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã hỗ trợ khắc phục phần hư hỏng của tàu.

