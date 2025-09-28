Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa chủ động triển khai ứng phó với bão số 10

Thực hiện nghiêm túc các Công điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa về việc ứng phó với bão số 10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, nhất là tại các khu vực biên giới, vùng biển.

Cán bộ, Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa tuyên truyền, kêu gọi ngư dân không ở trên lồng bè, chòi canh.

Ngay từ khi có thông tin về bão, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo 06 đài canh thông tin báo bão, tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo, đồng thời vận hành 03 trạm thường xuyên thông báo, kêu gọi và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh bão, không đi vào khu vực nguy hiểm. Các thông tin về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 10 liên tục được cập nhật để ngư dân nắm bắt kịp thời.

Lực lượng Biên phòng tỉnh duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể, tại cơ quan Ban Chỉ huy, thành lập một trung đội thường trực gồm 30 đồng chí; tại 18 đơn vị đóng quân trên hai tuyến biên giới, mỗi đơn vị đều thành lập một tiểu đội với 10 cán bộ, chiến sĩ thường trực, đảm bảo sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Về phương tiện, BĐBP tỉnh đã chuẩn bị 25 xe ô tô các loại, 09 tàu, 11 xuồng, ca nô (từ 85CV đến 740CV) và 150 xe máy, sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, Chiến sĩ cơ quan Ban Chỉ huy sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Tại khu vực biên giới đất liền, các đơn vị đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, chỉ đạo; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong trường hợp bị chia cắt, cô lập do mưa lũ. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn (Lào) để nắm bắt tình hình mưa lũ, sạt lở tại khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường tuyên truyền, hướng dẫn tàu vào tránh trú bão.

Tại các đồn, trạm biên phòng tuyến biển, cán bộ chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và chủ phương tiện duy trì liên lạc với tàu thuyền trên biển để kêu gọi, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn. Công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu neo đậu được tăng cường; yêu cầu các tàu thuyền vào đúng vị trí neo đậu quy định, kiên quyết không để tàu neo đậu tại các bãi ngang, vụng, vịnh – nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Lệnh cấm biển của UBND tỉnh được lực lượng Biên phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang tập trung cao độ để ứng phó hiệu quả với bão số 10, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Hải Chuyền (CTV)