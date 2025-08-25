Bộ đội biên phòng sẵn sàng mọi mặt cho công tác cứu hộ, cứu nạn

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu và thiên tai diễn ra ngày càng khốc liệt, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, vùng biển góp phần giảm thiểu thiệt hại do sự cố, thiên tai xảy ra.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tuyên truyền, kêu gọi tàu, thuyền vào khu tránh trú bão an toàn trong cơn bão số 3.

BĐBP tuyến biển Thanh Hóa hiện đang quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển với chiều dài hơn 102km. Nhằm tạo thêm sức mạnh, sự vững tin cho ngư dân, thời gian qua, lực lượng biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, như: “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự trên biển”. Tham gia các mô hình, ngư dân thường xuyên được tuyên truyền về pháp luật, xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau cùng vươn khơi, bám biển. Ngư dân cũng tích cực, chủ động cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tình hình an ninh trên biển, cùng BĐBP giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Ngày 21/7/2025, trên đường vào bờ tránh, trú bão số 3, hai phương tiện không biển số, công suất máy dưới 20CV của ngư dân Lê Doãn Nghĩa (sinh năm 1973) và Phạm Văn Mày (sinh năm 1980) đều trú tại khu phố Tiến Lợi, phường Sầm Sơn bị chết máy ở cửa biển. Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ, dùng dây tời lai dắt 2 phương tiện vào khu neo đậu để tránh bão, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn.

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 8/6/2025, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, tàu cá mang biển kiểm soát TH 30035 TS, công suất 45CV, chiều dài 9,4m, do ông Lê Văn Yên làm chủ phương tiện, trên tàu có 2 thuyền viên, bị chết máy trôi dạt trên biển. Do gặp mưa to, sóng lớn, nước tràn vào khoang làm chìm tàu. Sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng trực cứu hộ, cứu nạn của đơn vị, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã triển khai lực lượng gồm 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận vị trí phương tiện gặp nạn. Mặc dù thời tiết có mưa gió, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã tiếp cận thành công, kịp thời trục vớt phương tiện và cứu người đưa vào bờ bảo đảm an toàn. Đến 13 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã thông báo cho Đồn Biên phòng Đa Lộc, phối hợp với chính quyền địa phương xã Đa Lộc và gia đình đưa phương tiện về khu vực sửa chữa.

Qua hệ thống đài canh, trạm thông tin cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị BĐBP đã kịp thời thông báo kêu gọi tàu thuyền di chuyển phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới và xử lý tình huống. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác này được đào tạo bài bản, đảm bảo tiếp nhận thông tin từ ngư dân và hỗ trợ ứng cứu kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất của ngư dân.

Bên cạnh những phương tiện hiện đại trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, BĐBP luôn quan tâm bồi dưỡng, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực, chủ động tham gia cùng BĐBP cứu hộ, cứu nạn. Từ đó, Nhân dân đồng tâm hiệp lực với BĐBP ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra. Các đơn vị BĐBP luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra khép kín bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn phụ trách. Các đơn vị còn tổ chức rà soát, bổ sung văn kiện tác chiến, triển khai phương án bảo vệ cơ quan, đồn trạm, kho tàng, vũ khí trang bị kỹ thuật và phòng chống cháy nổ hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Thời gian qua, BĐBP đã khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, chữa cháy rừng; cứu hộ, cứu nạn 62 vụ/475 người/47 tàu; di dời 850 hộ/ 3.400 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Kêu gọi 86.963 lượt tàu thuyền/371.722 lượt người vào nơi tránh, trú bão an toàn. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó các sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho Nhân dân với 31 buổi/ 2.842 người tham gia. BĐBP tỉnh luôn chủ động hiệp đồng lực lượng, sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống. Mỗi vụ cứu nạn, mỗi lần đối phó với thiên tai là phép thử bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân của lực lượng biên phòng".

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030” của UBND tỉnh, BĐBP đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành lập 8 đội cơ động nhanh sẵn sàng chi viện thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thành lập 6 đội tìm kiếm cứu nạn trên biển; thành lập 11 đội thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực miền núi. Ban Chỉ huy BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó phù hợp...

Trước những diễn biến khó lường của tình hình thời tiết, khí hậu, với tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên cường và khả năng ứng phó linh hoạt, BĐBP tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ biên phòng trong thời bình.

Bài ảnh: Hoàng Lan