Khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trường Văn

Chiều 9/9, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trường Văn năm 2026.

Toàn cảnh khai mạc diễn tập.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập.

Cuộc diễn tập xã Trường Văn với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ”.

Nội dung diễn tập được tổ chức theo các giai đoạn, tập trung vào vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xử trí các tình huống quốc phòng - an ninh.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đinh Bạt Văn nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp của các lực lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức, các khung tập và lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kế hoạch, quy định diễn tập; vận hành đúng cơ chế, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu đề ra.

Thông qua diễn tập góp phần bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến; nâng cao khả năng phối hợp, xử trí các tình huống, xây dựng khu vực phòng thủ xã Trường Văn ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trường Văn diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/9.

Thanh Hải (CTV)